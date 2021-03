Inenten met AstraZeneca gaat door, ondanks zorgen in het buitenland

Eerste prik door de huisarts met het AstraZeneca-vaccin in Bruinisse (foto: ANP)

Denemarken maakte vandaag bekend het inenten met het AstraZeneca-vaccin twee weken op te schorten vanwege enkele gevallen van trombose en longembolie na vaccinatie. Ook IJsland, Noorwegen en Italië hebben het gebruik van AstraZeneca tijdelijk stopgezet.

Niet door vaccin

In Zeeland werd een maand geleden de eerste prik van Nederland met het AstraZeneca-vaccin door de huisarts gezet, De reden dat het gebruik van het AstraZeneca-vaccin hier niet wordt stopgezet is dat het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in een reactie aangeeft dat de in Denemarken gemelde trombosegevallen hoogstwaarschijnlijk niet zijn gerelateerd aan het AstraZeneca-vaccin. Trombose en longembolie zijn geen bekende bijwerkingen van het coronavaccin, zegt het CBG.

Er is geen reden tot zorg, zegt ook De Jonge. "Er is geen enkele reden om aan te nemen dat er een verband bestaat tussen het trombosegeval dat is opgetreden en vaccinatie. Kortom: het gaat om een trombosegeval ná vaccinatie en niet dóór vaccinatie."

'Niets wijst op vaccinatie als oorzaak'

Ook het EU-medicijnagentschap EMA benadrukt dat niets erop wijst dat de oorzaak bij het vaccin gezocht moet worden. Het percentage trombosegevallen onder de gevaccineerde groep is namelijk niet hoger dan onder de totale bevolking.

Eén melding

In Nederland is er één melding van trombose bij bijwerkingencentrum Lareb gemeld. Dat was volgens die instantie bovendien geen ernstig geval. Wel meldde het Lareb gisteren al dat op basis van de meldingen tot nu toe geconcludeerd kan worden dat AstraZeneca voor iets meer meldingen van bijwerkingen zorgt dan de andere vaccins, Pfizer en Moderna.

Eerste vaccinaties bij huisarts Bruinisse met AstraZeneca-vaccin (foto: ANP)

De meest voorkomende bijwerkingen van de coronavaccins zijn volgens Bijwerkingencentrum Lareb reacties op de prikplek, hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn, pijn in de gewrichten, koorts, misselijkheid, koude rillingen en opgezette lymfelieren in de oksel, in de hals of bij het sleutelbeen. Het gaat volgens het Lareb bij verreweg de meeste mensen om milde bijwerkingen.

Primeur

Bijna een maand geleden werd in Zeeland de eerste prik met AstraZeneca gezet door een huisarts. De primeur ging naar huisarts Reinier van der Valk in Bruinisse. Inmiddels wordt het vaccin ook gezet bij de patiënten van huisartsen in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. In Flevoland en Utrecht worden binnenkort de eerste prikken met dat middel gezet.

AstraZeneca, ook wel bekend als het Oxford-vaccin, is uitsluitend bedoeld voor een heel specifieke doelgroep. Alleen mensen die 63 of 64 zijn, het syndroom van Down hebben en die nog thuis wonen, problemen met hun ademhaling hebben en mensen met morbide obesitas komen in aanmerking voor het vaccin.

Effectiviteit

Het vaccin van AstraZeneca is minder effectief dan de andere vaccins waar prikken mee worden gezet door de GGD: Moderna en Pfizer. Ook lijkt het minder goed te werken tegen gemuteerde varianten, als de Braziliaanse variant.

Vandaag is er ook een vierde vaccin bijgekomen. Het coronavaccin van de Leidse firma Janssen mag in de Europese Unie verkocht en toegediend worden. De Europese Commissie laat het vaccin toe na positief advies van toezichthouder EMA. Nederland heeft 11,3 miljoen doses van het Janssen-vaccin besteld, waarvan er als het goed is 3 miljoen nog voor de zomer geleverd worden. De eerste doses moeten volgende maand arriveren. Wanneer de eerste prikken met dat Janssen-vaccin in Zeeland gezet zullen worden is nog niet bekend.

Maar één prik

Het Janssen-vaccin beschermt volgens de producent iets minder tegen besmetting dan de andere in de EU beschikbare vaccins, maar het beschermt wél goed tegen ernstige ziekte. Bovendien is één prik al voldoende, in plaats van twee zoals bij de andere coronavaccins. Verder hoeft het niet in de vriezer, maar slechts op koelkasttemperatuur bewaard te worden, wat het makkelijker te vervoeren maakt.

