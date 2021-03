Evert strooit met startbewijzen voor NK Tegenwindfietsen

De fietsers die vandaag de Stormvloedkering over fietsten werden hartstochtelijk aangemoedigd (foto: Arie Kievit/NKT)

"Als er een paar dikke kuiten zijn die vandaag de kering oversteken, moeten ze ook op ons evenement", legt organisator Robrecht Stoekenbroek uit.

Elk jaar zijn er meer mensen die aan het NK Tegenwindfietsen mee willen doen dan startbewijzen. Met de gouden startbewijzen die vandaag worden uitgedeeld, zijn fietsers verzekerd van deelname aan het volgende NK Tegenwindfietsen. Ondanks die zekerheid, denkt Stoekenbroek niet dat het vandaag storm zal lopen. "Ik denk dat als we er een of twee verstrekken vandaag, dat het veel is", aldus de organisator. "Want het is echt bar en boos."

Rustig

Vooralsnog is het erg rustig met fietsers op de Oosterscheldekering. "We komen normaal gesproken nog weleens een verdwaalde wielrenner tegen of seniorenstel op de elektrische fiets, maar zelfs die laten zich vandaag niet zien", zegt Stoekenbroek enigszins teleurgesteld.

Drie fietsers kregen uiteindelijk een gouden startbewijs. Een daarvan reed op een racefiets, wat bij het NK Tegenwindfietsen niet mag. Maar omdat de man net vader was geworden kreeg hij toch een startbewijs.

Aan het NK Tegenwindfietsen kunnen elk jaar driehonderd mensen meedoen. In de herfst hoopt Stoekenbroek weer een NK te kunnen organiseren, mits de coronamaatregelen versoepeld worden. Vanaf vandaag kunnen liefhebbers zich inschrijven voor de zevende editie, die vanaf de herfst kan worden aangekondigd met de kreet: 'We kriehen sturm.'