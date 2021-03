Meer besmettingen in Zeeuwse verpleeghuizen, met name in gemeente Reimerswaal

De afgelopen week telden de verpleeghuizen minder nieuwe coronabesmettingen dan de week ervoor (foto: ANP, bewerkt)

Volgens Angela Bras, die het woord voert namens de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen is er in de gemeente Reimerswaal een 'cluster van besmettingen'. Ze hoopt dat de uitbraken snel weer minder worden, dankzij het vaccinatieprogramma. "We hopen dat zodra de cliënten en medewerkers die dat willen twee vaccins hebben gehad, het aantal besmettingen snel terugloopt."

Minder sterfgevallen

Wel was het aantal sterfgevallen afgelopen week lager dan de week ervoor. Waar toen zeven bewoners van de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen de besmetting met het coronavirus niet overleefden, waren het er afgelopen week drie.

Wat regionale spreiding betreft valt inderdaad op dat Reimerswaal, waar vorige week nog maar twee actieve besmettingen waren, deze week met kop en schouders boven de rest uitsteekt met deze week veertien actieve besmettingen. Het gaat om twaalf nieuwe besmettingen en twee bewoners die eerder al besmet waren, maar nog altijd kampen met coronaverschijnselen.

Na Reimerswaal volgt Sluis met vijf actieve besmettingen. Bij alle vijf de besmettingen gaat het om bewoners die eerder al besmet raakten. Er waren in Sluis geen nieuwe besmettingen deze week. Daarna volgt Goes met drie actieve besmettingen, waarvan één nieuwe besmetting.

iframe:https://datawrapper.dwcdn.net/Pcc8h/1/:720px]

Alle bovenstaande cijfers worden wekelijks gerapporteerd door de Zeeuwse organisaties in de ouderenzorg Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom.

Bezoek

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag vertelde Mark Rutte dat de bezoekersregeling in verpleeghuizen kan worden versoepeld zodra alle bewoners twee keer zijn gevaccineerd. Vanaf dat moment mogen cliënten twee bezoekers per dag ontvangen. Tot die tijd blijft het bij maximaal één bezoeker per bewoner per dag.

Volgens Angela Bras wordt deze versoepeling doorgevoerd per locatie. "Wanneer de versoepeling in gaat is afhankelijk van het moment waarop de cliënten gevaccineerd zijn en verschilt dus per locatie. We snappen dat bewoners en hun familieleden ernaar uitkijken dat de regeling versoepelt wordt, de locatie informeert de betreffende cliënten en familieleden hierover. Vanzelfsprekend blijven alle geldende voorzorgsmaatregelen van kracht."