FvD in Zeeuwse Kamer: 'Wat ons betreft komen er nog veel meer kerncentrales'

Martin Bos (FvD) hoopt dat Nederland nog tien kerncentrales krijgt (foto: Omroep Zeeland)

Bos heeft een broertje dood aan windmolens. "Windmolens zijn zeer schadelijk voor het dierenleven, ze storen de mensen en ze verpesten onze prachtige landschappen", zei Bos. Ook plannen voor meer windmolens op zee ziet Forum niet zitten. "De Noordzee is eigenlijk het enige natuurgebied dat wij nog hebben, maar dat is nu een groot industriegebied aan het worden", aldus Bos.

Olie, gas en kolen

"Wij zijn dé partij voor natuurbehoud", vertelde Bos. Maar zijn partij heeft wel andere ideeën over schone energie dan de andere partijen. De partij keert zich niet alleen af van zonne- en windenergie, ook in biomassacentrales ziet Forum niets. "Wij kiezen voor het gebruik van olie, gas en kolen. Maar op termijn willen wij ook naar schonere energie en dan kiezen wij voor kernenergie", legt de FvD'er uit. "Alles is beter dan biomassa."

Als het aan Forum voor Democratie ligt, komen er dan ook op relatief korte termijn tien kerncentrales bij. Die zijn wat Bos betreft alle tien welkom in Zeeland. "Maar ik gun andere provincies ook zo'n mooie centrale", voegt hij daar aan toe. "En dan zijn we helemaal CO2-neutraal."

Naast dé partij voor natuurbehoud is Forum voor Democratie ook dé partij voor de regio, denkt Bos. Zo is zijn partij tegen het samenvoegen van alle Zeeuwse gemeenten tot één gemeente. "Nee, wij willen juist kleinere gemeenten, dus misschien moeten we zelfs wel weer gemeenten opsplitsen", aldus Bos.

Compensatiepakket

Ook het compensatiepakket dat Zeeland heeft gekregen voor het niet doorgaan van de komst van de marinierskazerne is volgens Bos niks waard. "Daar hebben we helemaal niets aan", aldus Bos. "Ik ben benieuwd of de Zeeuwen blij zijn met een gevangenis en een kennisinstituut voor de 'vriendjes van Wientjes' [Bernard Wientjes werd als gezant aangesteld om te onderhandelen over het compensatiepakket voor de marinierskazerne - red.]."

Wat FvD betreft, komt er alsnog een kazerne in Zeeland, maar dan voor de marine. "Wij willen investeren in defensie, met voorrang voor de marine. En we willen die marine voor een groot deel huisvesten in Zeeland", doet Bos de plannen voor zijn partij uit de doeken. Naast de komst van de marine in Zeeland, wil Forum voor Democratie ook nieuwe schepen aanschaffen die gebouwd moeten worden in Vlissingen.

De Westerscheldetunnel moet, als het aan Forum voor Democratie ligt, zo snel mogelijk tolvrij worden. "In Den Haag hebben ze tolvrije tunnels, in Amsterdam, in heel Nederland. Alleen in Zeeland moeten we betalen voor de tunnel", foetert de geboren Middelburger. Een tolvrije tunnel hoeft volgens de partij niet ten koste te gaan van bijvoorbeeld rekeningrijden of nieuwe belastingen. Als de overheid stopt met alle klimaatplannen, is er voldoende geld beschikbaar, denkt Bos.

Stikstof

Over dat klimaatbeleid en de stikstofproblematiek is Forum duidelijk. "Er is geen stikstofprobleem", aldus Bos. "De mensen weten niet eens wat stikstof is." Als het aan de partij ligt, komt er een referendum over het klimaatbeleid. "Misschien zitten we er wel naast, dan weten we dat ook maar", denkt Bos hardop. "Maar ik ben ervan overtuigd dat wij de stem van het volk het best vertegenwoordigen."

Forum voor Democratie zit momenteel met twee zetels in de Kamer. Vanaf maandag kunnen mensen stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer.