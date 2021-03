ZorgSaam opent corona-afdeling voor opvang ouderen

In een deel van Gezondheidscentrum Antonius in Oostburg worden coronapatiënten verpleegd (foto: Omroep Zeeland)

ZorgSaam is door de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) gevraagd om extra opvang voor ouderen met corona te organiseren. Tot nu toe werden deze mensen allemaal opgevangen in de Provinciale Corona Unit buurtzorgpension in Zierikzee, maar dat is op dit moment te vol aan het raken. Daarom worden nu extra plaatsen gecreëerd in de seniorenkliniek van ZorgSaam in Oostburg.

De helft van de afdeling wordt als cohort ingericht waar zeer veilig en beschermd zal worden gewerkt. Tijdens de eerste coronagolf werd al een afdeling van het gezondheidscentrum ingericht als corona-afdeling en ook in de seniorenkliniek hebben de medewerkers ervaring met beschermd werken.

Voorbereidingen al gedaan

Het verschil met toen is dat nu de gewone zorg wel gewoon doorgaat en dat de coronazorg op een andere verdieping plaatsvindt. Omdat de voorbereidingen al voor een deel gedaan waren vanwege de voorspellingen, kon de noodopvang in kort tijdsbestek operationeel gemaakt worden.

De bezoekregeling voor de cliënten in het andere deel van de seniorenkliniek blijft hetzelfde. Voor de corona-afdeling is in eerste instantie geen bezoek mogelijk. Patiënten die daar verpleegd worden krijgen online-oplossingen aangeboden.

