Twee Thoolse drugspanden gesloten op last van burgemeester

Ruiming wietkwekerij (Archief) (foto: HV Zeeland)

In de woning in Sint Maartensdijk, aan de Hogeweg 22a, ontdekte de politie op 6 januari een hennepkwekerij. Nog geen week later, op 12 januari gebeurde hetzelfde in een woning aan de Laban Deurloostraat 8 in Scherpenisse.

Met de sluiting geeft Sijbers uitvoering aan het Damoclesbeleid. Dat is gericht op het tegengaan van drugshandel. Op basis van dit beleid is een burgemeester bevoegd over te gaan tot sluiting van een woning of lokaal als duidelijk is dat het betreffende pand voor drugshandel gebruikt werd.

Tijdens de inval zijn in de woning in Sint-Maartensdijk 206 hennepplanten gevonden en in Scherpenisse 214 hennepplanten.