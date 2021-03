Bewoners flatgebouw met losgeraakt dak nuchter onder schade storm

De woning van Annemiek Verhage ligt precies onder de plek waar het dak kapot gewaaid is (foto: Jacco Nelen)

Op het moment dat de koperen dakplaten donderdagmiddag losraakten was ze samen met haar man boodschappen doen. "Een buurvrouw belde en toen zijn we maar direct naar huis gegaan." Thuis hoorde ze heel veel kabaal door de platen die tegen het dakraam sloegen. Uit voorzorg zijn daar planken tegenaan gezet om te voorkomen dat er glas naar binnen zou vallen. Maar zo ver kwam het niet.

Volgens haar leveren de losliggende dakplaten verder geen gevaar op voor de woning. "Maar het moet niet gaan regenen. Dan krijgen we wel schade, want de hele bescherming is nu ook los."

'Vanavond slapen met oordopjes'

Zij en haar man wonen al 26 jaar in het gebouw. "Dus we hebben toch al heel wat stormen meegemaakt, maar dit... nog nooit." Aan het begin van de avond heeft ze er alle vertrouwen in dat het opgelost wordt. En zo niet? "Dan is het vanavond slapen met oordopjes." Maar dat blijkt niet nodig, om 21.30 uur slaagde een aannemer er in om het dak te repareren.

Even verderop is Jaap Ruurs, de buurman van Annemiek Verhage van de achtste verdieping, foto's aan het maken. Hij heeft in zijn woning geen last van de losliggende dakplaten. De ironie wil: "Vorige week had ik een bouwkundig adviseur op bezoek en die zei: 'Een koperen dak. Fantastisch, ligt honderd jaar!'", hij grinnikt even. "Dat viel tegen."

Verbaasd over commotie

Hij verbaast zich over de commotie op de boulevard. "Het lijkt wel een terroristische aanslag of zo, met die complete commando-auto's, politie, brandweer enzovoorts. Terwijl er toch weinig te doen is."

De dakplaten van het flatgebouw aan de Boulevard Evertsen raakten aan het begin van de middag los. De boulevard, maar ook de Kenau Hasselaarstraat en een stuk van de Burgemeester van Woelderenlaan werden afgezet. Later kwamen daar nog een aantal straten bij, tot de Koudekerkseweg. De instanties waren bang dat de dakplaten weg zouden waaien. Uiteindelijk gebeurde dat bij twee stukken, die kwamen in een tuin aan de Julianalaan terecht. Om 21.30 uur meldde de Veiligheidsregio Zeeland dat de aannemer de losliggende platen met succes kon vastzetten door een noodreparatie. De afzettingen zijn toen opgeheven.

