'Absurd en onwerkelijk', Maria uit Middelburg vond een slang in haar bed die al sinds oktober vermist was

Maria Sturm uit Middelburg vond een slang in haar bed. (foto: Maria Sturm/Omroep Zeeland)

Eerst even terug naar gisteravond. Maria Sturm lag in haar bed nog wat te lezen, toen ze ineens iets onder haar rug voelde kriebelen. "Het leek alsof het een spiertje was wat tintelde. Dat werd steeds erger. Opeens zag ik iets bewegen in m'n ooghoek en drong tot me door: dit is een slang." Ze gilde en sprong meteen uit bed. Voor ze uit de slaapkamer sprintte, maakte ze nog snel een foto. "Stel dat ie ineens weg is..."

Maar dan, wie bel je eigenlijk als je een slang in je bed vindt? Het werd de politie. Twee agenten arriveerden en één van hen is zo dapper een vangpoging te doen. Gewapend met verfrollen van Maria gingen de agenten naar boven. "De slang was inmiddels van m'n bed af, onder een deken gekropen."

Wat voor slang is het? Het gaat om een rode rattenslang. De slang is een jaar oud en 70 centimeter groot. Het dier kan uiteindelijk 1.50 tot 1.80 meter groot worden. Het is niet gevaarlijk voor mensen. "Ze bijten niet. Wurgen wel, maar geen mensen, daar zijn ze te klein voor."

Het beest reageerde venijnig, vertelt Maria. "Daardoor krulde hij zijn rug omhoog en toen kon de agent de haak eronder slaan, hem optillen en in een doosje laten zakken." Het doosje plakten ze goed dicht. "Ik was natuurlijk als de dood dat-ie er weer uit zou komen." De agenten konden de slang niet meenemen. "Ik dacht echt: 'Neee!'" Maar gelukkig: twee vrijwilligers van Stichting Dierenwelzijn Middelburg haalden het dier even later op.

Slang al sinds oktober spoorloos

De eigenaar van de slang - die zich vanavond heeft gemeld bij Omroep Zeeland en anoniem wil blijven - blijkt al sinds oktober op zoek naar het beestje. "Ik ben heel erg opgelucht", zegt de man. "Het is een beest, je houdt er ook van." Van ver komt de slang niet, de eigenaar woont in dezelfde straat als Maria.

De slang is nu een jaar oud en 70 centimeter groot. Toen het beestje ontsnapte, was het een stuk kleiner. "De deur van het terrarium is op een klein kiertje blijven staan", vertelt de eigenaar. "Daar heeft ze zichzelf doorgewrongen. We kwamen er pas een dag later achter. Haar zus en broer bleven wel in het terrarium."

Stichting Dierenwelzijn Middelburg heeft de slang naar opvang de Mikke gebracht (foto: Stichting Dierenwelzijn Middelburg)

"Wij dachten dat ze ergens in huis terecht was gekomen. Nu blijkt dat ze bij een van de buren zat." Maria reageert opgelucht. De afgelopen 24 uur heeft ze zich constant afgevraagd: waar kwam het beest vandaan?! Niet dat ze vanavond goed zal slapen. Ze rilt. "Ik denk dat ik voorlopig de komende maanden elke nacht eerst alle kussens optil."

Bang voor nog meer bezoek van de huisdieren van haar buurtbewoners hoeft ze in ieder geval niet meer te zijn. "Nee, er zijn geen andere slangen ontsnapt", lacht de eigenaar. We zijn ook veel oplettender. Middelburg kan rustig een oogje dichtdoen." En Maria, die kan een bos bloemen verwachten. "Misschien kunnen we ook overhalen de slang even vast te houden. Dan kan ze zien en voelen dat zo'n beest niet gevaarlijk is. Als wij Maria waren, zouden we daar nog even over na moeten denken...