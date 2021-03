Goeiemorgen! Kapot dak, een rattenslang en bieslelie

Een aannemer heeft een noodreparatie uitgevoerd met een hoogwerker. (foto: Omroep Zeeland)

Annemiek Verhage woont samen met haar man pal onder het dak met losliggende platen. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland leverde dat een dusdanig gevaar op dat de boulevard werd afgesloten en mensen in de staren in de buurt werd afgeraden om naar buiten te gaan. In de woning van Annemiek was er weinig aan de hand. Behalve dan een heleboel kabaal, volgens Annemiek. Ze bleef er nuchter onder en ging ervan uit dat het opgelost zou worden en dat gebeurde dan ook. Een aannemer heeft het dak gerepareerd.

Maria Sturm uit Middelburg vond een slang in haar bed. (foto: Maria Sturm/Omroep Zeeland)

De slang die Maria Sturm in Middelburg woensdagavond in haar bed vond was al sinds oktober op stap. Het beest bleek te zijn ontsnapt uit een terrarium. Toen was de slang volgens de eigenaar overigens een stuk kleiner. Het gaat om een rattenslang van zo'n zeventig centimeter. Maria is er nog steeds beduusd van.

De knop van een gele bieslelie (foto: Omroep Zeeland)

Staatsbosbeheer start vanmiddag een proef voor het bestrijden van de gele bieslelie. Op de Grevelingendam wordt een aantal proefvlakken gemaakt, om uit te zoeken wat de beste manier is om van deze invasieve exoot af te komen. Invasieve exoten zijn planten, dieren en micro-organismen die door toedoen van de mens in een nieuw leefgebied terecht zijn gekomen. Oorspronkelijk horen ze hier niet thuis en Staatsbosbeheer wil van de plantjes in de natuur af.

Corona-afdeling ZorgSaam

En vandaag opent ZorgSaam een speciale corona-afdeling in de seniorenkliniek van Gezondheidscentrum Antonius in Oostburg. De afdeling is bestemd voor oudere coronapatiënten die niet in een ziekenhuis hoeven te worden opgenomen, maar wel hulp nodig hebben, omdat ze niet thuis of in het verpleeg- of verzorgingshuis kunnen uitzieken.

Vlissingen (foto: Lydia Haze)

Het weer

De dag begint overwegend droog, met opklaringen, bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Maar van zee komen er later vanochtend en vooral vanmiddag wat buien met kans op onweer en hagelbuien. De wind neemt vanmiddag toe tot vrij krachtig en aan zee af en toe hard, windkracht vijf tot zeven. Het wordt daarbij acht à negen graden. Vanavond en vannacht zijn er wat minder buien maar morgenochtend volgt guur weer met buien en zware windstoten.