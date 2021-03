Geacht kabinet: 'Laat de toeristenbelasting met rust'

Robert-Jan Provoost uit Domburg vindt dat de gemeenten niet zomaar de toeristenbelasting mogen verhogen en vraagt het... Posted by Zeeland Kiest on Thursday, March 11, 2021

Provoost is van mening dat de toeristen al genoeg bijdragen aan de Zeeuwse economie en niet de dupe moeten worden van een tekort bij de gemeente. Hij denkt dat gemeenten moeite hebben met het uitvoeren van taken en het rond krijgen van de begroting. Daarom vraagt Provoost het kabinet om de gemeenten financieel te steunen, zodat de toeristenbelasting niet als melkkoe voor de gemeente gebruikt hoeft te worden en de toerist niet onnodig belast wordt.

Uit een rapport van belangenorganisatie Hiswa-Recron Walcheren blijkt dat bijna 73 procent van de belastingen die de gemeente Veere ontvangt in 2021 voortkomt uit toerisme. Hiervan komt 39 procent binnen door de toeristenbelasting en 25 procent door parkeerbelasting.

Flinke verhoging toeristenbelasting

In 2021 betaalt een toerist volgens de belangenorganisatie tussen de 1,00 euro en 2,00 euro per persoon per nacht in Zeeland. In 2015 was dit nog tussen de 0,75 euro en 1,20 euro. Dit laat zien dat de toeristenbelasting in zes jaar tijd flink verhoogd is. Zo betaalde je in Zoutelande in 2015 1,20 euro per persoon per nacht. In 2021 is dit bedrag 2,00. Dit is een verschil van meer dan 60 procent.

Investeer dat geld weer in toerisme

Provoost roept de gemeenten op om geld dat via toeristen binnenkomt ook weer te investeren in het toerisme. "De afgelopen jaren konden niet alle huisjes bij Dishoek en Zoutelande worden geplaatst, omdat er te weinig strand was. Besteed die toeristenbelasting aan strandsuppletie, zodat de toerist een fijn en veilig strand terugkrijgt voor de toeristenbelasting die ze betalen."

