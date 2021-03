Oplichter die portemonnee van oudere vrouw in Middelburg leeghaalde opgepakt in Goes

Uitsnede uit folder van de politie voor ouderen over babbeltrucs (foto: Politie Zeeland)

Volgens de politie verkocht de man woensdagmiddag stroopwafels in een appartementencomplex aan de Beenhouwerssingel in Middelburg. Terwijl de vrouw een glaasje water voor hem haalde, roofde hij haar portemonnee leeg. Buren belden de politie, waarna de man in Goes werd aangehouden.

Vaker slachtoffer van oplichters

Ouderen worden vaker slachtoffer van oplichters, schrijft de politie op Facebook. Daarom roept de politie iedereen op om met ouderen in hun omgeving erover te praten, om hen zo weerbaarder te maken.

"Ze laten onbekenden veel te makkelijk binnen, waardoor ze een eenvoudige prooi zijn", schrijft het politieteam Oosterscheldebekken op Facebook. "Ouderen moeten niet zomaar de deur opendoen, het is beter om bijvoorbeeld een gesprek te voeren via een raampje of via de deur met een kierstandhouder. Ouderen kunnen dan het verhaal aanhoren en de persoon vragen zich te legitimeren."