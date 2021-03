Oproep aan Nederland en België: trek gelijk op met de coronamaatregelen

Van de ene op de andere dag werd de grens met België afgesloten (foto: Omroep Zeeland)

De ondernemers in de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen hebben namelijk flink te lijden onder de onderlinge verschillen. En niet alleen zij: heel Zeeuws-Vlaanderen gaat eronder gebukt, zo schrijven de burgemeesters in de brief, die gisteren is verstuurd en vandaag naar buiten werd gebracht. De burgemeesters van die drie gemeenten roepen daarom de beide premiers, Rutte en De Croo, op om maatregelen onderling af te stemmen en bij veranderingen elkaar vroegtijdig te informeren.

Sterk vervlochten met Vlaanderen

De levens van veel Zeeuws-Vlamingen zijn sterk vervlochten met Vlaanderen, als het gaat om sociale contacten, familierelaties en woon-werkverkeer, maar ook het gebruik van sociale zoals ziekenhuiszorg en onderwijs. "Lang was er 'gevoelsmatig' geen sprake meer van een grens", schrijven de burgemeesters. "Maar van de ene op de andere dag was de grens terug toen België op 18 maart 2020 de grens sloot met Nederland."

Inmiddels hebben Nederland en België afgesproken om de grens niet meer te sluiten, maar nog steeds zijn niet-noodzakelijke reizen van en naar België niet toegestaan. Als je als grensbewoner toch echt de grens over moet steken, om bijvoorbeeld je kind naar school te brengen, voor een bezoek aan het ziekenhuis, het verlenen van mantelzorg of boodschappen te doen bij de dichtstbijzijnde supermarkt, dan moet je bij de grens 'een verklaring op eer' kunnen tonen.

'Verschillen niet uit te leggen'

Ook zijn zijn er grote onderlinge verschillen in de coronamaatregelen, die in Zeeuws-Vlaanderen voor problemen zorgen. "Deze verschillen vallen haast niet uit te leggen", schrijven de burgemeesters.

"Want hoe leg je uit dat in onze regio alleen winkelen op afspraak is toegestaan en enkele kilometers verderop winkelen wel is toegestaan? Of dat Vlaamse kappers zich in onze regio vestigden omdat de kappers in België niet open mochten? Dat het dragen van een mondkapje in het ene land wel verplicht was en in het andere land niet? Dat je in het ene land met tien personen in de buitenlucht mag zijn en net over de grens je maar met twee personen of één huishouden op straat mag", staat in de brief.

Versoepelingen

De burgemeesters maken zich dan ook grote zorgen over de komende periode, die waarschijnlijk gepaard gaat met versoepelingen. "Juist die periode zal ook alertheid in onze grensregio vragen. Daarom blijft nauw overleg over de versoepelingen en bijbehorende maatregelen tussen beide landen zo noodzakelijk. Want goede informatie en begrip voor elkaars aanpak, zorgt er uiteindelijk voor dat de maatregelen zo goed mogelijk worden nageleefd aan beide kanten van de grens."