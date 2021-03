'Het reizende circus van de wortelteelt komt weer naar Zeeland'

Veld vol wortels bij 's-Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner-Hoog)

"De wortelteelt is enorm onderhevig aan grondgebonden ziektes. En wortels halen de voeding heel makkelijk uit de grond naar boven, dus het is ook een zware belasting voor de grond. Daarom hanteren de meeste boeren een rotatie van één op de zeven of één op de acht jaar."

Zeeland heeft de ligging mee

Wel leent Zeeland zich goed voor de wortelteelt, zegt Schilder. "In Zeeland heb je goede ondernemers en goede gronden. Sowieso heeft Zeeland de ligging mee. Want we exporteren veel wortelen naar België en Zeeland zit daar vlakbij. Dus dat is gunstig als je kijkt naar de afstanden. Maar het komt zeker ook door de kwaliteit van de grond."

Hoe lang de wortelteelt in Zeeland blijft hangt volgens Schilder van meerdere aspecten af. "Sowieso is de wortelteelt een relatief dure teelt. Dus alles moet goed zijn, anders doe je het niet. En dan heb ik het niet over negentig procent goed, maar echt honderd procent goed."

Rotatieplan

Wortelen zitten voor veel boeren in een rotatieplan, waarin gewassen met elkaar afgewisseld worden. "In Zeeland zitten in dat rotatieplan aardappelen, granen, suikerbieten, bonen, kolen en andere groentes. En nu wordt het dus weer worteltijd."

Robert Schilder van groentezadenbedrijf Bejo over reizend circus wortelteelt