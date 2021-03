Zeeland schrijft noodbrief: open terrassen eerder dan in rest van het land

Terras in Middelburg in augustus vorig jaar. (foto: Ria Brasser)

De brief is ondertekend door commissaris van de Koning Han Polman, namens het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). De OZO is een bundeling van de provincie, de dertien Zeeuwse gemeenten en het Zeeuwse waterschap Scheldestromen. In de brief vragen ze het kabinet 'maatwerk' voor Zeeuwse ondernemers en horeca- en recreatiebedrijven.

Ongewenste drukte

De Zeeuwse overheden benadrukken dat het toeristische Zeeland meer last heeft van coronabeperkende maatregelen dan andere delen van het land. Toeristen die niet op terrassen terecht kunnen, staan nu bij elkaar in bijvoorbeeld parken, op bankjes in de stad en bij afhaalpunten. "We zien nu dat het niet gereguleerd toestaan van bijvoorbeeld terrasgebruik, juist tot ongewenste drukte op andere (openbare) plekken kan leiden. Wij vragen u om ruimte aan de regio te bieden voor maatwerk."

Vóór 1 april

De Zeeuwse overheden zijn blij met de toezegging van het kabinet, dat de horeca waarschijnlijk rond 1 april meer ruimte krijgt, maar dat is voor Zeeland te laat. "Gelet op alle signalen die wij ontvangen, zijn we van mening dat de urgentie zeer groot is om winkels en horeca in onze provincie weer te openen." De Zeeuwse overheden en de horeca zeggen hun draaiboeken en protocollen al op orde te hebben om de horeca eerder te openen. Ze willen graag snel met het kabinet kijken wat mogelijk is.

Goede samenwerking

In de brief benadrukt Polman namens de OZO dat de Zeeuwse overheden enerzijds en de horeca- en recreatiesector anderzijds goed samenwerken. Er is wekelijks digitaal overleg over de stand van zaken. Dat zou ook vorig jaar goed gewerkt hebben. "In het voorjaar van 2020 hebben we in goede samenwerking met de horeca- en vrijetijdssector in Zeeland maatwerk kunnen toepassen. In onze regio is zo ook strenger ingegrepen door tijdelijk niet, of maar beperkt, toeristische overnachtingen toe te staan. En we hebben daarna een heel druk toeristisch seizoen met elkaar in goede banen geleid."

Terras van Pier 7 in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

In de noodbrief vraagt commissaris Polman namens de Zeeuwse overheden om extra financiële steun voor die bedrijven in de horeca- en toeristische sector, die nu buiten alle tegemoetkomingen vallen. Het gaat onder meer om bedrijven die pas waren gestart ten tijde van de corona-uitbraak. Ze kunnen - terwijl ze wel fors hebben geïnvesteerd - nog geen vergelijkingsmateriaal laten zien als om omzetcijfers wordt gevraagd.

'Geen klein bier'

Andere ondernemers in de horeca- en toeristische sector blijken achter het net te vissen omdat hun bedrijfsadres ingeschreven staat op het huisadres, of dat er bijvoorbeeld een partner met een salaris net boven het minimum inkomen. Deze bedrijven, die in principe financieel gezond zouden zijn, dreigen nu het loodje te leggen, terwijl de tegemoetkomingen juist waren bedoeld om deze bedrijven door de moeilijke periodes heen te helpen. "Het gaat hier niet om 'klein bier' om in horecatermen te spreken, maar om serieuze Zeeuwse bedrijven die significant bijdragen aan de werkgelegenheid."

