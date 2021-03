Nog een zwevende kiezer? Zo denken partijen over Zeeuwse zaken

Omroep Zeeland vergelijkt de verkiezingsprogramma's van de meest kansrijke partijen.

Zeelandbrug (foto: Arjo Nieuwkoop)

Wordt Zeeland überhaupt genoemd in de verkiezingsprogramma's anno 2021? Dat verschilt erg per partij. De ChristenUnie heeft het zes keer over Zeeland en de tekst van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) levert vier hits op voor Zeeland en twee voor Zeeuws. Dat zijn meteen de hoogste scores.

Verkiezingsposters in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Bij vier partijen komen de woorden Zeeland of Zeeuws namelijk helemaal niet voor in het verkiezingsprogramma. Dat is zo bij VVD, PVV, PvdD en FVD. Bij de laatste twee partijen krijg je wel een hit bij 'Zeeland', maar dan in de samenstelling Nieuw-Zeeland...

De acht overige partijen scoren gemiddeld. Zeeland en Zeeuws samen worden vier keer genoemd bij de PvdA, drie keer bij CDA en D66, twee keer bij JA21 en slechts één keer bij GroenLinks, SP, 50PLUS en DENK.

Welke partijen? We zijn hierbij uitgegaan van de Peilingwijzer*. Die voegt de peilingen van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en onderzoeksbureau Kantar samen. Je komt dan uit op de volgende veertien partijen, VVD, PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA, CU, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK, FVD, JA21. Deze partijen zouden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart een of meer zetels bemachtigen. Welke Zeeuwse onderwerpen? In de veertien geselecteerde verkiezingsprogramma hebben we gekeken naar zes groepen van trefwoorden, die duiden op voor Zeeland belangrijke onderwerpen: 1 - Zeeland, Zeeuw(s)(e), 2 - kernenergie, kerncentrale, 3 - compensatiepakket marinierskazerne, 4 - Westerscheldetunnel tolvrij, 5 - spoorlijn Gent-Terneuzen, 6 - platteland, landbouw, boer.

Kernenergie is een onderwerp dat bij bijna alle onderzochte partijen aan bod komt. Alleen 50PLUS en DENK schrijven er niets over. Verschillen zitten 'm vooral in uitgesproken voor, uitgesproken tegen of ja/nee tenzij.

Voor kernenergie

Uitgesproken voor kernenergie zijn VVD, CDA, PVV, SGP, FVD, JA21. Zij schrijven zinnen als:

"Langer openhouden van de kerncentrale in Borssele, die schone energie oplevert." (VVD)

"De SGP is voor verlenging van de levensduur van de kerncentrale in Borsele en staat open voor een nieuwe inherent veilige kerncentrale."

"Voor de periode na 2030 is kernenergie een serieuze optie. Samen met de energiesector ontwikkelen we daarom nieuwe plannen voor tenminste twee extra kerncentrales." (CDA)

"Kernenergie is een schone, betrouwbare en zeer veilige techniek." (FVD)

Kerncentrale Borssele (archieffoto) (foto: ANP)

Tegen

Uitgesproken tegen zijn GL, SP, PvdA en PvdD. Bij deze partijen valt te lezen:

"Kerncentrales zijn geen optie voor het duurzaam opwekken van energie." (GL)

"Nederland bouwt geen nieuwe kerncentrales en bestaande centrales worden zo snel mogelijk gesloten." (PvdD)

"De kolencentrales worden gesloten, evenals de kerncentrale bij Borssele." (SP)

"Geen nieuwe kernenergie. Kernenergie is duurzaam noch veilig en daarmee ongeschikt voor onze toekomstige energievoorziening. Kerncentrale Borssele zo snel mogelijk sluiten." (PvdA)

Lauw lauw

D66 en CU nemen een middenpositie in als het gaat om kernenergie en een eventuele nieuwe kerncentrale. Ze zijn niet faliekant tegen, maar ook niet van harte voor.

"Nieuwe kerncentrales sluiten we niet uit, maar gelet op de nadelen die aan de huidige generatie kerncentrales kleven met name de afvalproblematiek hebben duurzame vormen van energie onze voorkeur." (CU)

"Kernenergie heeft een zeer lage CO2-uitstoot en gebruikt per MWh [megawattuur] weinig ruimte, maar heeft maatschappelijke nadelen." (D66)

"Het staat marktspelers vrij een vergunning aan te vragen voor een nieuwe kerncentrale, mits ze verantwoordelijkheid nemen voor de ontmanteling en langdurige opslag van het kernafval." (D66)

De kerncentrale in Borssele wordt met name genoemd door VVD, SGP, CU, PvdA, SP en JA21. Andere partijen doen dat niet.

Compensatiepakket marinierskazerne

Het compensatiepakket ter waarde van 650 miljoen euro dat Zeeland krijgt voor het niet doorgaan van de marinierskazerne, is voor onze provincie de komende jaren een belangrijk onderwerp. De compensatiemaatregelen zouden zo'n duizend nieuwe banen opleveren.

Maar in de veertien onderzochte verkiezingsprogramma's komen de woorden marinierskazerne en compensatiepakket alleen bij de drie christelijke partijen voor, dus bij CDA, CU en SGP.

Verhuizing mariniers naar Vlissingen gaat niet door (foto: ANP, bewerkt)

Bij de elf andere partijen dus geen woord hierover. Ook niet bij de VVD en dat is opvallend. Het was tenslotte een kabinet onder leiding van de VVD dat de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen afblies.

Premier Mark Rutte is een VVD'er en staatssecretaris van Defensie Barbara Visser, die zich in februari 2020 uitputte in excuses aan de Zeeuwen, ook. Maar geen woord dus over het compensatiepakket of de marinierskazerne in Samen aan de slag, Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd, het VVD-verkiezingsprogramma. Het lijkt erop dat de VVD de traumatische ervaring met de marinierskazerne en Zeeland zo snel mogelijk wil vergeten.

Christelijk geweten

Het CDA noemt de Law Delta uit het compensatiepakket als een 'nieuwe kans voor regionale ontwikkeling'. De SGP wil lering trekken uit het drama met de marinierskazerne, want de partij schrijft:

"Bij grote vastgoed- en materieelprojecten, zoals de verhuizing van de marinierskazerne (...), moet Defensie al in een vroeg stadium nauw optrekken met (decentrale) overheden. Draagvlak onder het eigen personeel én in de samenleving is van groot belang."

De CU, toch een regeringspartij in de afgelopen periode, noemt het compensatiepakket voor de marinierskazerne als enige partij volmondig. Onder het kopje 'Afspraken met Zeeland' staat in het verkiezingsprogramma:

"Het Rijk geeft prioriteit aan het nakomen van de compensatie-afspraken met de provincie Zeeland voor het mislopen van de vestiging van de marinierskazerne in Vlissingen, en toont zich hiermee alsnog een betrouwbare partner voor de regio."

Westerscheldetunnel (foto: Cor Oudesluijs)

Een tolvrije Westerscheldetunnel is een wens van veel Zeeuwen die in de landelijke verkiezingsprogramma's weerklank vindt. Alleen PVV, GL, PvdD en DENK schrijven niets over de tunnel.

Tolheffing Westerscheldetunnel moet weg

Van de andere tien onderzochte partijen zijn SP, PvdA, CU, 50PLUS, SGP, FVD en JA21 duidelijk: de tolheffing voor de Westerscheldetunnel moet worden afgeschaft.

"Bestaande en geplande tolheffing, zoals bij de Westerscheldetunnel (...) wordt met de invoering van de kilometerprijs geschrapt." (CU)

"De Westerscheldetunnel in Zeeland wordt tolvrij." (SP)

"Om het wegennet in Zeeland gelijk te schakelen met het landelijk wegennet wordt de tolheffing voor het gebruik van de Westerscheldetunnel afgeschaft." (50PLUS)

"In Zeeland wordt de Westerscheldetunnel tolvrij." (PvdA)

Alleen de SGP maakt nog een klein voorbehoud. De partij is voor 'het zo snel mogelijk tolvrij maken van de Westerscheldetunnel tussen Zeeuws Vlaanderen en Zuid-Beveland, tenminste voor inwoners van Zeeland.'

Voorzichtiger

VVD, CDA en D66 neigen ook naar afschaffing van de tolheffing, maar houden nog een slag om de arm. De VVD wil 'een onderzoek naar de effecten en financiële mogelijkheden', CDA wil 'in gesprek over een haalbare oplossing' en D66 wil 'tolheffing vervangen door een intelligente kilometerheffing', maar rept met geen woord over de Westerscheldetunnel.

Het rangeerterrein bij de stationsweg van Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Voor de Kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen is de ontwikkeling van een nieuwe spoorlijn belangrijk. Tussen Terneuzen en Gent ligt al een goederenspoor, maar dat is verouderd en heeft een omslachtige route. Om goederen snel en efficiënt te kunnen vervoeren is een kortere, rechtstreekse route nodig.

Die Zeeuwse noodzaak wordt in de landelijke verkiezingsprogramma's niet breed gevoeld. Van de veertien onderzochte partijen noemen slechts drie deze spoorlijn: SGP, CDA en PvdA.

"Het Rijk moet mee investeren in een goede spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen." (SGP)

"We benutten en verbeteren internationale (spoor)verbindingen, zoals Den Haag-Heerlen-Aken en Gent-Terneuzen." (CDA)

Het meest uitgebreid is de Partij van de Arbeid als het gaat om deze ontwikkeling:

"De ontsluiting via het spoor is voor Terneuzen essentieel om aansluiting te maken met het Vlaamse achterland. In het kader van arbeidsmobiliteit (o.a. binnen havenbedrijf North Seaport) onze studenten en de steeds verdere integratie van de Kanaalzone."

Trekker bij Waarde (archieffoto) (foto: Ria Overbeeke)

Zeeland is een agrarische provincie. Het is dus belangrijk om te weten hoeveel aandacht de verschillende partijen besteden aan landbouw, boeren en het platteland.

De meeste onderzochte partijen doen een flinke duit in het zakje als het gaat om dit onderwerp. De PvdD noemt landbouw maar liefst 103 keer in haar 104-pagina's tellende verkiezingsprogramma. Het woord boer noemen de dierenliefhebbers 49 keer.

Bij PVV, 50PLUS en DENK levert landbouw slechts één hit op. 'Boer' daarentegen scoort bij de PVV zeventien hits, bij DENK één en bij 50PLUS geen hits.

Het woord platteland komt niet zo vaak voor in de verkiezingsprogramma's. Als het al wordt genoemd gaat het meestal over plattelandsontwikkeling (PvdA), het handhaven van voorzieningen op dorpen bijvoorbeeld het openbaar vervoer (PvdD) en scholen (SGP).

'Natuurinclusief'

Inhoudelijk valt op dat veel partijen vinden dat boeren anders moet produceren. De landbouw moet op de schop. Met meer aandacht voor klimaat en milieu. Er moet bijvoorbeeld emissiearm worden gewerkt en de uitstoot van vervuilende stoffen moet worden verminderd (VVD). De 'dierdichtheid' moet worden teruggedrongen (DENK) en er vallen woorden als duurzaam (CDA), kringlooplandbouw (D66), natuurinclusief (GL), boerenlandbouw (SGP) en diervriendelijk (SP).

Alleen partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum hebben niet zoveel op met maatregelen die boeren te veel beperken:

"We zijn voor een gecontroleerde afbouw van de bio-industrie op de lange termijn. Maar dat kan alleen als we onze boeren niet de nek omdraaien." (PVV)

"Er is geen stikstofprobleem, maar een boekhoudkundig probleem. FVD wil de stikstofnorm naar Duits model invullen. Inkrimping van de veestapel is onnodig: boeren kunnen gewoon blijven boeren."

Een stembureau in Arnemuiden. (foto: Omroep Zeeland)

Maar de Zeeuwse landbouw zal als het aan een meerderheid in de politiek ligt zonder twijfel meegaan in een meer natuurvriendelijke manier van produceren. Lees de verkiezingsprogramma's er maar op na.

Op naar het stemhokje

Kernenergie, het compensatiepakket, de tunnel, de ontwikkeling van de Kanaalzone, de landbouw of aandacht voor onze provincie in het algemeen. Wat Zeeuwse onderwerpen betreft valt er dus genoeg te kiezen op 17 maart. Welk Zeeuws onderwerp de doorslag geeft en of Zeeland überhaupt een rol speelt bij de partijkeuze bepaalt de kiezer natuurlijk helemaal zelf in de beslotenheid van het stemhokje. Het netto resultaat voor Zeeland zal pas blijken na de kabinetsformatie.