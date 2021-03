Mogelijk meer ronddwalende slangen in Middelburg, vijf mensen zeggen huisdier kwijt te zijn

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

De vermoedelijke eigenaar meldde zich meteen bij Stichting Dierenwelzijn Walcheren, maar nu bestaan er twijfels of het om het echte baasje gaat. Ondertussen hebben vijf mensen bij de stichting aangeklopt, die zeggen hun rattenslang kwijt te zijn. Precies zo'n slang vond Maria Sturm uit Middelburg in haar bed.

"Dat is best verontrustend voor iedereen die niet net zoals de mevrouw geconfronteerd wil worden met een slang in huis. Een kleine troost is dat deze soort slangen ongevaarlijk is.", schrijft de stichting op Facebook.

Wat voor slang vond Maria Sturm? Het gaat om een rode rattenslang. De slang is een jaar oud en 70 centimeter groot. Het dier kan uiteindelijk 1,50 tot 1,80 meter groot worden. Het is niet gevaarlijk voor mensen. "Ze bijten niet. Wurgen wel, maar geen mensen, daar zijn ze te klein voor."

Volgens de stichting is een rattenslag een meester in het ontsnappen en kan door het kleinste kiertje uit zijn terrarium glippen. Daarom worden er wat tips gegeven voor mensen die slangen houden: zorg voor een ruim terrarium, controleer of het terrarium is afgesloten en plaats voor de zekerheid extra slotjes. Daarnaast vraagt de stichting elke dag de slangen te tellen en foto's te maken van het unieke patroon. Tot slot: "meld de vermissing ook bij Amivedi."

Sturm is nog niet helemaal van de schrik bekomen, nadat ze woensdagavond de slang in haar bed vond. "Het leek alsof het een spiertje was dat tintelde. Dat werd steeds erger. Opeens zag ik iets bewegen in m'n ooghoek en drong het tot me door: dit is een slang." Ze gilde en sprong meteen uit bed. Voor ze uit de slaapkamer sprintte, maakte ze nog snel een foto. "Stel dat ie ineens weg is..."

De slang die Maria Sturm in haar bed vond (foto: Maria Sturm)

