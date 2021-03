Sluis gaat op zoek naar kindergemeenteraad en kinderburgemeester

Noord-Beveland heeft al een kinderburgemeester (foto: Gem. Noord-Beveland)

Burgemeester Marga Vermue kijkt er naar uit om komend jaar bij gelegenheid met een jongere ambtsgenoot op pad te gaan: "Dat vind ik hartstikke leuk."

Enthousiaste scholier

Begin 2020 kreeg de gemeente Sluis van een enthousiaste scholier de vraag om een kinderburgemeester en kinderraad in te stellen. Een aantal Zeeuwse gemeenten heeft al langer een kinderraad en -burgemeester, zoals Noord-Beveland, Kapelle, Borsele en Schouwen-Duiveland. Ook Reimerwaal installeert binnenkort de eerste kinderburgemeester.

Voor Sluis gaat het om een proef van een jaar. Alle kinderen van de groepen 7 in de gemeente kunnen zich kandidaat stellen. Uit alle aanmeldingen kiest een selectiecommissie vijf tot tien kinderen. Uit hun midden wordt de burgemeester gekozen. Het is de bedoeling dat de raad na de zomervakantie wordt geïnstalleerd.

Gevraagd en ongevraagd

Tot nu werden er op de basisscholen wel workshops Democracity gegeven maar nog niet eerder mochten de kinderen echt meepraten. Ze mogen het echte college gevraagd en ongevraagd advies geven. Burgemeester Vermue: "Ik kan me voorstellen dat we vragen wat ze vinden van de speel- en sportvoorzieningen in de gemeente, maar je kunt ook denken aan een thema als armoede: doen we als gemeente genoeg voor kinderen die het niet zo breed hebben?"

(foto: Omroep Zeeland)

De kinderraad kan ook zelf onderwerpen aandragen die zij belangrijk vindt. "Waar wij als bestuurders of raadsleden nog niet over hebben nagedacht."

De kinderen doen niet voor spek en bonen mee: het is de bedoeling dat er ook echt wat met hun adviezen gebeurt, vertelt Vermue. "Niets zo frustrerend als wanneer een advies in de la belandt. Daar moeten we de regels nog voor afspreken: praten ze mee over beleid of komen ze met een concreet voorstel? En is daar dan budget voor?"

Intocht Sinterklaas

De kinderburgemeester krijgt ook een ceremoniële rol en een echte ambtsketen. Hij of zij vergezelt de burgemeester af en toe bij evenementen of bijzondere gebeurtenissen, zoals de intocht van Sinterklaas.

Democratie

Aan enthousiasme ontbreekt het niet bij de kinderen, merkte Vermue al bij een eerder bezoek aan een klas. "Er gingen al heel wat vingers omhoog." Zij maakte hen duidelijk dat gemeentepolitiek geen ver-van-m'n-bed-show is. "Deze manier van meedoen vormt kinderen en maakt ze vertrouwd met onze democratie."