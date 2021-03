Teststraat Vlissingen opnieuw gesloten vanwege harde wind

De teststraat in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Vanwege die harde wind geeft het KNMI voor morgen ook code geel af in Zeeland van 06.00 uur tot 18.00 uur. Er worden windstoten verwacht tot honderd kilometer per uur.

Kans op storm klein

De kans dat het ook nu weer gaat om een officiële storm, is volgens de voorspellingen klein. Daarvoor moet er bij een weerstation van het KNMI een uur lang een gemiddelde van windkracht negen worden gemeten. Volgens meteorologen is die kans morgen rond de dertig procent.

Vanwege de voorspelde wind vindt de GGD Zeeland het niet verantwoord om de testlocatie, die buiten op een parkeerterrein staat, open te houden. Wie een afspraak had staan voor een coronatest in Vlissingen kan morgen terecht bij de testlocatie in de Zeelandhallen in Goes, meldt de GGD Zeeland op Facebook.

Storm Evert die gisteren over de provincie raasde, en ook al zorgde voor een gesloten teststraat in Vlissingen, heeft in Zeeland zo'n 150.000 euro aan schademeldingen opgeleverd. Volgens verzekeraar ZLM komen er normaal gezien bij zo'n lentestorm rond de tweehonderd schadetelefoontjes binnen. Nu ligt dat aantal rond de honderdvijftig.

