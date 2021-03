Zeeland komt niet voor in verkiezingsprogramma VVD, 'Maar we zijn Zeeland niet vergeten!'

Jacqueline van den Hil uit Goes staat op 25 in de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen (foto: VVD)

De woorden 'Zeeland' en 'marinierskazerne' komen welgeteld nul keer voor in het verkiezingsprogramma. Dat terwijl het een VVD-kabinet was dat de afspraken over de komst van de marinierskazerne verbroken heeft, een VVD-minister, Barbara Visser, die zich naderhand uitputte in excuses en een VVD-premier die tekst en uitleg kwam geven aan de boze Zeeuwen.

Niet vergeten

Toch betekent dat volgens Van den Hil niet dat de VVD onze provincie is vergeten. "Het staat misschien niet in het verkiezingsprogramma, maar achter de schermen wordt er veel gepraat over het compensatiepakket. Bovendien maak je een verkiezingsprogramma voor de toekomst en dat compensatiepakket ligt er al. Maar we gaan het compensatiepakket zeker niet laten vallen."

Ze vindt het woord 'compensatiepakket' goed gekozen. "Ik vind het een mooie term want met dit pakket kunnen we Zeeland echt vooruit helpen. Het is een heel breed pakket dat Zeeland veel mogelijkheden biedt."

Kernenergie

Een woord dat wél veel voorkomt in het verkiezingsprogramma is kernenergie, dat staat er maar liefst elf keer in. Het wordt door de VVD gezien als hét antwoord op de klimaatproblemen en het halen van de klimaatdoelen. Zo moet de bestaande kerncentrale langer doordraaien en moeten er als het aan de VVD ligt extra centrales bijkomen.

"Het grote voordeel van een kerncentrale is dat die ook stroom levert als er geen zon schijnt en de wind niet waait. Dus ik zie kernenergie naast windmolens en zonnepanelen echt als een aanvullende factor." En als er nieuwe centrales moeten komen, is Zeeland daarvoor de aangewezen plek. "Er is hier veel draagvlak voor een nieuwe kerncentrale en het zou ook goed zijn voor werkgelegenheid. Dat hebben we hard nodig in een vergrijzend provincie als Zeeland."

Kerncentrale Borssele (archieffoto) (foto: ANP)

Alle kernenergie ten spijt, haalt het verkiezingsprogramma van de VVD niet de gemaakte afspraken over de klimaatdoelen. Van den Hil is dan ook niet per definitie tegenstander van meer wind- en zonnestroom, maar wel onder duidelijke voorwaarden. "We zien windmolens vooral het liefste op zee en zonnepanelen vooral het liefste op daken. Het moet niet ten koste gaan van landbouwgrond."

Tunnel tolvrij?

Een ander Zeeuws thema wat wel in het verkiezingsprogramma van de VVD staat, is de tolheffing in de Westerscheldetunnel. Maar waar andere partijen in het programma met plannen komen om de tolheffing af te schaffen, gaat de VVD niet verder dan meer onderzoek naar het tolvrij maken van de tunnel. "Het moet wel kunnen. Zo heeft het tolvrij maken van de tunnel ook impact op de wegen eromheen."

Zelf heeft ze vijf jaar in Zeeuws-Vlaanderen gewerkt. "Dan was ik heel blij dat ik door de tunnel kon, want daarvoor was er alleen de boot. En bij het aanleggen van de tunnel was nu eenmaal van begin af aan de afspraak dat er tol geheven zou worden."

'Tolgelden goed gebruikt'

En die tolgelden zijn volgens Van den Hil ook goed gebruikt. "Want ik heb in die periode ook regelmatig stilgestaan voor de brug bij Sluiskil. De Sluiskiltunnel had niet gebouwd kunnen worden als die tolgelden er niet waren." Volgens Van den Hil moet uit de onderzoeken blijken of de tunnel wel of niet tolvrij kan worden. "De VVD wil een tolvrije tunnel áls onderzoek uitwijst dat dat het beste is voor Zeeland."

Kandidaat-Kamerlid VVD Jacqueline van den Hil uit Goes in de Zeeuwse Kamer

In de Zeeuwse Kamer komen tot aan de verkiezingen de tien partijen aan bod die er in de peilingen het beste voor staan. De partijen mochten zelf kiezen wie ze daarvoor naar voren schoven: dat kan de lijsttrekker zijn, maar ook een kandidaat-Kamerlid zoals Van den Hil. Zelf voelt ze zich vereerd dat zij hiervoor is uitgekozen, met name ook omdat ze nog weinig politieke ervaring heeft. "Ik vind het sowieso een hele eer dat ik op een zo hoge positie sta."

Eerste keer verkiesbaar

Ze is geboren en getogen in Zeeland en woont in Goes. Ze is sinds 2016 lid van de VVD en dit is de eerste keer dat ze zich voor haar partij verkiesbaar stelt. Ze werkte daarvoor al jaren in de zorg.

Goede zorg komt niet uit een systeem maar uit de mensen in de zorg." Jacqueline van den Hil

Voor een zorgmedewerker is de VVD wellicht niet de meest voor de hand liggende keuze, omdat in veel kringen juist die partij verantwoordelijk gehouden wordt voor de bezuinigingen op de zorg van de afgelopen decennia. Dat ziet Van den Hil zelf anders. "Er zijn de afgelopen jaren juist miljarden naar de zorg gegaan", zegt ze.

Een van de beste zorgstelsels ter wereld

Volgens Van der Hil heeft Nederland juist een van de beste zorgstelsels ter wereld. "Dat zou je weleens vergeten als je alle verhalen hoort, maar er wordt hier in ons land dagelijks goede en liefdevolle zorg gegeven. Maar de zorg moet ook betaalbaar blijven en de zorgkosten moeten wel nog opgebracht kunnen worden."

De kritiek van sommige partijen op de marktwerking in de zorg vindt ze niet terecht. "Goede zorg komt niet uit een systeem maar uit de mensen in de zorg. En verder heeft elk systeem zijn voor- en nadelen."

Zeeuwse zorg als voorbeeld

Zelf ziet ze de Zeeuwse zorg als voorbeeld voor de rest van het land. "In Zeeland hebben we aangetoond dat we goed met elkaar kunnen samenwerken. Dat is ook in de coronacrisis naar voren gekomen. Daar kan de rest van Nederland nog wel wat leren."

Ze staat op nummer 25 en gezien de peilingen is de kans groot dat ze ook daadwerkelijk de Kamer in kan, maar ze rekent zich nog niet rijk. "Ik heb de koffers al gepakt en de verhuiswagen draait al, maar toch moet ik 17 maart afwachten. Het hangt af van de verkiezingsuitkomst of ik die koffers uitpak in Goes of in Den Haag..."

Oproep

Tot slot heeft ze nog een laatste oproep aan de luisteraars van de Zeeuwse Kamer. "Ik wil iedereen vragen om de lokale winkeliers te blijven steunen, want dat is nu meer dan ooit belangrijk."