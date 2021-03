Aantal nieuwe coronabesmettingen voor derde dag op rij ver boven de honderd

(foto: Omroep Zeeland)

Of het aantal ziekenhuisopnamen van het afgelopen etmaal klopt, is niet duidelijk. Het zou deels kunnen gaan om achterstallige registratie bij het RIVM. Gisteren lieten de ziekenhuizen al weten dat er een aantal ziekenhuisopnamen van eerdere dagen bij de registratie zaten.

Vlissingen koploper

In Vlissingen zijn 21 coronabesmettingen geregistreerd, het hoogste aantal van alle Zeeuwse gemeenten, gevolgd door Goes met zeventien besmettingen, Hulst met zestien en Terneuzen met vijftien.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente ma 8 mrt di 9 mrt wo 10 mrt do 11 mrt vr 12 mrt Borsele 2 3 8 4 8 Goes 5 9 12 12 17 Hulst 5 3 1 6 16 Kapelle 2 2 9 7 3 Middelburg 12 10 28 18 11 Noord-Beveland 2 2 5 4 3 Reimerswaal 8 6 5 3 6 Schouwen-Duiveland 5 6 14 13 9 Sluis 8 2 1 5 3 Terneuzen 8 6 13 13 15 Tholen 15 0 15 15 6 Veere 5 10 12 3 8 Vlissingen 18 18 26 18 21 Totaal Zeeland 95 77 149 121 126

Aangezien de registratie van het RIVM van dag tot kan fluctueren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. De ontwikkeling in dat zevendagentotaal is te zien in de onderstaande grafiek. Daarin worden de zevendagenlijnen getoond voor vier Zeeuwse regio's. Daaruit blijkt dat het aantal besmettingen op Walcheren redelijk stabiel is, op de Bevelanden en in Zeeuws-Vlaanderen stijgt het aantal nieuwe besmettingen.

Aangezien de aantallen inwoners sterk verschillen van gemeente tot gemeente, helpt het om de gemeenten te vergelijken op basis van het aantal besmettingen naar inwonertal. Op de onderstaande kaart wordt daarom het aantal besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners weergegeven.

Daaruit blijkt dat Vlissingen nog altijd de gemeente is met de meeste besmettingen naar inwonertal. Daar zijn in zeven dagen tijd 319 besmettingen geconstateerd per 100.000 inwoners. Noord-Beveland en Tholen volgen met 278 besmettingen per 100.000 inwoners.