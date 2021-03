Staatsbosbeheer gaat strijd aan met de gele bieslelie

Op vier manieren wordt de plant aangepakt. Helmut van Pelt van Staatsbosbeheer: "We snijden dikken plaggen uit het grasland en halen daar het plantje met wortel en al uit en leggen de plag weer terug. Een andere methode is het perceel maaien en het maaisel opzuigen met een grasmaaier. De derde methode is plaggen losmaken en vernietigen en de laatste methode is de planten bewerken met stroom."

Gele bieslelie (foto: Petra van der Wiel)

De resultaten van de proef worden gedeeld met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Kennisnetwerk Invasieve Exoten. Zo kan er snel een plan worden gemaakt hoe deze exoot het best bestreden kan worden. De verwachting is dat in het najaar de eerste resultaten bekend zullen zijn.

Wat is een invasieve exoot? Staatsbosbeheer: "Invasieve exoten zijn planten, dieren en micro-organismen die door toedoen van de mens in een nieuw leefgebied terecht zijn gekomen. Oorspronkelijk horen ze hier niet thuis. Niet alle exoten zijn invasief. Soorten die zich in het nieuwe leefgebied kunnen gaan vestigen én verspreiden noemen we een invasieve exoot, zij kunnen zich snel aanpassen aan de nieuwe omgeving. Invasieve exoten, als de gele bieslelie, concurreren met inheemse soorten om leefruimte. In extreme gevallen kan de invasieve soort een gebied geheel overwoekeren (denk aan soorten als reuzenberenklauw, Amerikaanse vogelkers en Japanse duizendknoop) en grote gebieden geheel bedekken. Op de Grevelingendam betekent dit dat kwetsbare soorten als orchideeën, duizendguldenkruid en parnassia verdrongen worden."

Volgens Staatsbosbeheer is de gele bieslelie makkelijk te herkennen: "Deze lelie bloeit met opvallende stervormige gele bloemen vanaf april tot in de zomer maar kan ook nog wat nabloei hebben in de herfst. Hij is (half) wintergroen, de bladeren zijn zwaardvormig, zijn lichtgroen van kleur en worden aan de randen paars in de herfst."