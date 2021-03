Vaccinatielocatie Zierikzee half april in gebruik

(foto: Omroep Zeeland)

De openingstijden van de nieuwe vaccinatielocatie worden binnenkort bekendgemaakt. Er worden verkeersregelaars ingezet om mensen naar de juiste plek te wijzen.

Vaccineren in Middelburg, Goes en Terneuzen

Dat er een vaccinatielocatie in Zierikzee zou komen, was al langer bekend. De GGD had alleen nog geen geschikte plek gevonden. De vaccinatielocatie in Middelburg is er als laatst bijgekomen. In Studio A58 worden sinds 1 maart mensen ingeënt tegen het coronavirus. De andere twee prikplekken in Zeeland zijn de Zeelandhallen in Goes en de skihal in Terneuzen.