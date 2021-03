Jan in Aruba begint in te burgeren, alleen dat Papiamento....

Jan op Aruba heeft de vlag al buiten hangen voor de feestdag van volgende week. (foto: Jan Lamper)

Een geschiedenisles is er niets bij. Jan weet in de radio-uitzending van Zeeland komt thuis te vertellen dat Aruba op 18 maart 1986 de autonome status heeft gekregen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Maar dat is nog niet alles, moeiteloos somt hij op wat de kleuren van de vlag betekenen en wat de titel van het volkslied van Aruba 'Aruba dushi tera' betekent.

Toch is hij nog niet helemaal ingeburgerd. "Het volkslied zing ik in het Nederlands mee. We willen wel Papiaments leren, maar het komt er steeds niet van." Benieuwd naar de vertaling van Aruba dushi tera? Jan kan het je vertellen:

Jan Lamper vertelt enthousiast over de feestdag van volgende week

De feestdag volgende week gaat anders dan anders, ook op Aruba gelden coronamaatregelen. Dus geen culturele activiteiten, spelletjes en parades, zegt Jan. Maar wel: vlaggen. "Je ziet nu al overal vlaggen hangen. Veel auto's rijden rond met een vlaggetje erop", Jan lacht. "Ik ook natuurlijk." Toch al een beetje ingeburgerd.