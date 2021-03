Geacht kabinet: 'Focus op meer dan alleen toerisme'

"Het is druk in Zeeland. Druk op Walcheren, druk op de weg en druk in openbare ruimtes." Rene Kalverboer (51) uit Zierikzee vraagt zich af hoeveel toeristen we nog willen in Zeeland. Hij pleit ervoor Zeeland niet alleen te zien als toeristenprovincie: "wees diverser en wed niet op één paard!"

Rene Kalverboer uit Zierikzee vindt dat Zeeland meer moet zijn dan een toeristen provincie alleen. "Wees diverser en wed niet op één paard", aldus Kalverboer. Wat vind jij? 👇 Posted by Omroep Zeeland on Friday, March 12, 2021

Volgens Kalverboer moet er naast het grote aanbod aan banen in de toeristensector, ook meer aanbod komen in andere sectoren. Bijvoorbeeld banen in de zorg en de techniek op alle niveaus.

"We moeten ons blijven ontwikkelen. Zeeland is een belangrijke ontwikkelingsregio. Ga je de provincie te veel inrichten op één doel, het toerisme, dan gaat dat ten koste van diversiteit, innovatie en kwalitatief goede banen", denkt Kalverboer.

Monocultuur

Kalverboer is bang dat als het kabinet Zeeland als toeristentrekpleister blijft zien, Zeeland verandert in een monocultuur. "Dan verarmt de omgeving en trekken mensen die in een andere sector werken weg", denkt hij. "Wil je als provincie interessant zijn voor mensen, dan moet je ze meer te bieden hebben."

Alles waar 'te' voor staat is niet goed vindt Kalverboer. Maar om de provincie aantrekkelijk te houden voor inwoners heeft hij een idee: "Van de focus op toerisme hebben de Zeeuwse inwoners ook last. Misschien moeten we een inwonerspas invoeren, zodat alleen toeristen betalen om te parkeren bijvoorbeeld", stelt Kalverboer voor met een lach.

Lees ook: