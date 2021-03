Nog maximaal drie weken: dan gaat de Westkade bij Sas van Gent weer open

De bouwvakkers zijn met de laatste werkzaamheden gestart. Het grootste onderdeel daarvan is asfalteren. En dat is een bijzonder gezicht met de buien die boven Sas van Gent hangen. "Het asfalt wordt geleverd op 150 graden Celsius. Wanneer we het storten, koelt het natuurlijk gelijk af, maar mede door de regen ontstaan er enorme dampwolken", vertelt Kok terwijl hij naar het dampende asfalt staat te kijken.

Asfalteringswerkzaamheden op de Westkade, Sas van Gent. (foto: Omroep Zeeland)

De Westkade is in januari 2019 gesloten, omdat de kade op instorten stond. Vooral inwoners en ondernemers van Sas van Gent hebben daar last van. Toeristen uit België en de rest van Nederland zouden hun weg naar het centrum van Sas van Gent niet meer kunnen vinden door de afsluiting van de kade. Drogisterij De Kaai sloot als gevolg daarvan de deuren.

Ook zorgt de afsluiting van de Westkade voor drukte en gevaarlijke situaties op de omleidingswegen, zoals op de smalle Poeldijkstraat. Dat resulteerde in diepe gaten langs de weg, een verzakte berm en kapotte autospiegels.

Geen last meer van grote vrachtwagens

"Het is natuurlijk een heel lang traject geweest", legt Edwald Segers uit. Hij is directeur van kunstmestbedrijf Rosier dat langs de kade staat en is medeverantwoordelijk voor de renovatie van de Westkade. "Maar het einde is in zicht en iedereen is enorm blij als de kade weer opengaat."

Bij het kunstmestbedrijf rijden dagelijks grote vrachtwagens af en aan. Tijdens de werkzaamheden aan de kade heeft Rosier een andere ingang voor het zware verkeer laten bouwen. "Zo had het project Westkade geen last van ons en Rosier geen last van het project en dat is heel goed gegaan. We hebben alles in samenspraak kunnen regelen", vertelt Segers.

Minder verkeershinder

Ook na de opening van de Westkade zal het zware verkeer van Rosier geen probleem zijn. "De kade is er nu op gebouwd om zwaar verkeer aan te kunnen. Maar we gaan in de toekomst, met de bouw van het nieuwe bedrijventerrein Sasse Poort, een ingang voor Rosier creëren die parallel aan de Westkade ligt. Zo hoeven de grote vrachtwagens niet meer over de Westkade en heeft het overige verkeer geen last van ons verkeer", vertelt Segers.

In augustus nog even dicht

Na de heropening zal de Westkade aan het eind van de zomer nog een paar dagen dicht moeten, omdat er een nieuwe installatie voor Rosier wordt geplaatst. "Dat zullen maar enkele dagen zijn", vertelt Segers. "Dan gaat het natuurlijk echt om de veiligheid. De installatie is bedoeld om ladingen van ons bedrijf over de weg op schepen te kunnen inladen. Uiteindelijk is het doel van die installatie om zo min mogelijk hinder voor het verkeer op de Westkade te veroorzaken."

Directeur kunstmestbedrijf Rosier, Edwald Segers met projectcoördinator Remco Kok op de nieuwe Westkade. (foto: Omroep Zeeland)

De heropening van de Westkade is volgens projectcoördinator Remco Kok wel een feestje waard, maar een echt feestje zal er niet gevierd worden. "Helaas hebben we natuurlijk te maken met corona. De opening van de kade zal dus echt alleen maar het weghalen van de hekken zijn, meer niet. Maar minder blij zijn we er niet om. Het was een enorm project en we zijn trots op het resultaat."

