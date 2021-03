Het kriebelt bij clubheld Arjan uit Ovezande: 'Ik zie de wedstrijden al voor me'

"Het is echt saai", zegt Arjan. "Ik ben maar gaan wandelen en fietsen en heb wat meer voetbalzenders genomen op televisie." Het tekent de 41-jarige inwoner van Ovezande, want hij is een echt voetbaldier. "Gelukkig mocht ik het onder-15 elftal nog trainen afgelopen winter. De rest mis ik namelijk heel erg, want ik ben het liefst altijd rond het veld bezig."

Het meest mist Arjan het contact met zijn clubgenoten. "Ik zie nog wel mensen, maar voor mij is het juist belangrijk om onder de mensen te komen. Het is niet leuk, corona."

Arjan is er klaar voor en wil weer dat er echt gevoetbald wordt (foto: Omroep Zeeland)

Maar er is hoop voor Arjan, want er mag weer wat meer op de sportparken. Zo mogen voetballers tot 27 jaar zonder restricties trainen en is er weer meer bedrijvigheid bij DwO'15. "Het liefst mag alles vandaag weer beginnen van mij. Dat kan niet, maar ik hoop dan toch volgende maand. Ik kan de wedstrijden al voor me zien. Ik heb er gewoon weer zin in. Het kriebelt! "