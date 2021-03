Vrienden groeten ernstig zieke sportverslaggever Joop van der Laan

In de ochtend verzamelen zich zo'n dertig fietsers voor een tochtje van circa zeven kilometer van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk naar Oosterland, de woonplaats van Van der Laan. In het dorp zijn er nog enkele wandelaars die Van der Laan willen groeten. Daarbij bekenden uit de Zeeuwse sportwereld en collega's van Omroep Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland.

Bijzonder mens

"Dit is een bijzondere tocht voor een bijzonder mens", zegt Eddie Bogaert uit 's-Gravenpolder, een van de deelnemers. "Ik kwam Joop voor het eerst tegen als voorzitter van de ZLM Tour (wielerwedstrijd, red). Hij heeft ons geholpen aan een hele mooie finish aan de haven van Zierikzee. Dat was de eerste kennismaking met Joop."

Ook kreeg Van der Laan, als verslaggever van Omroep Zeeland, te maken met Bogaert tijdens het fietsevenement Ride For The Roses. "We hebben allebei kanker. Dat schept toch een band, hoe raar dat ook klinkt. Het heeft geleid tot een mooi warm contact", aldus Bogaert

Aandacht

Door corona was het voor de deelnemers niet mogelijk om Van der Laan uitgebreid te bezoeken. De verslaggever moest het bezoek noodgedwongen vanuit zijn bed in de woonkamer volgen, maar kon via een microfoon toch met zijn bezoekers praten. Die stonden buiten bij het raam om hem te groeten.

Van der Laan genoot van alle aandacht. "Het past in het plaatje van de laatste weken. Ik heb zoveel steun gekregen. Zoveel post, bloemen en appjes. Dat is geweldig!"