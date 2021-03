Geacht kabinet: 'Maak Zeeland minder saai voor jongeren'

Sawinah Roctus (22) uit Zuidzande wil graag een bruisender Zeeland voor de jongere generatie. Ze denkt dat het voor de jongeren nu lastig is om zich in Zeeland te vestigen, omdat er te weinig voorzieningen zijn en daarom trekken de jongeren weg. "De overheid moet hierin investeren", vindt Roctus.

Naast woon- en werkvoorzieningen moet het openbaar vervoer in Zeeland beter geregeld worden vindt de studente. Ook moeten dorpen weer booming worden met uitgaansgelegenheden en voorzieningen als een supermarkt of een kapper.

Dorpen lopen leeg

"Het dorp Zuidzande, waar ik opgroeide, was altijd heel levendig. Er was een basisschool en er woonden mensen die er ook echt vandaan kwamen.", vertelt Roctus. "Maar nu valt dat vies tegen. De jongeren zijn weg, de basisschool is weg en het dorpsleven is gewoon minder."

Roctus wil na haar studie marketing en communicatie in Eindhoven graag terug naar Zeeland: "Ik vind het er heerlijk wonen en wil terugkomen, als er meer kansen zijn."

Ondanks haar studie in Eindhoven, waar ze ook een kamer heeft, komt Roctus nog veel in Zeeland. "Ik vind het de fijnste plek om mijn entertainment en kunst te maken. Een cabaretvoorstelling schrijf ik bijvoorbeeld het liefst in Zeeland", vertelt ze.

Het strand is goed aan te lopen vanaf haar ouderlijk huis en een mooie plek om te fotograferen vertelt de creatieveling. "Zelfs nu er veel jongeren weg zijn, ben ik gek op Zeeland. Ik ben vrij op mezelf. Ik tour in mijn eentje en waardeer de rust. En ook gewoon omdat ik er opgegroeid ben en iedereen ken."

Zeeland op de kaart zetten

Behalve dat Roctus veel doet voor haar dorp, wil ze ook Zeeland op de kaart zetten. En daarom heeft ze zich opgegeven voor een missverkiezing van Miss Beauty of Zeeland. Toen ze gevraagd werd of ze wilde meedoen aan de missverkiezing van Brabant of Zeeland, koos ze voor Zeeland. "Ondanks mijn kamer in Eindhoven, pas ik niet tussen die Brabantse meiden. Hoe lief ze ook zijn. Ik voel me verbonden met Zeeland", vertelt ze.

