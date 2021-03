Als Van den Hemel met Terneuzense Boys in 2019 kampioen wordt van de 2e klasse E neemt hij zich voor om een hoger trainersdiploma te gaan halen. Dispensatie vanuit de KNVB geldt slechts voor één jaar. "Ik koos ervoor om de trainerscursus in België te gaan doen", zegt Van den Hemel die eerst in het voortraject van de cursus terecht kwam. "Daar bleek dat de werkwijze van de Belgen heel anders is dan in Nederland. De trainingen worden anders uitgezet en het was voor mij ook al even geleden dat ik op trainerscursus had gezeten."

Dat het niet gelukt is om het vereiste diploma te halen verwijt Van den Hemel zichzelf enigszins. "Maar die docent zei wel tegen mij dat ik er niet zo heel veel aan kon doen en dat mijn achterstand te groot was omdat ik de Nederlandse cursus heb gedaan. Dan zou het alleen maar gaan frustreren."

Coronaseizoenen

Daardoor komt er nu noodgedwongen een eind aan de samenwerking tussen de trainer en Terneuzense Boys. Door corona zijn de afgelopen twee seizoenen niet afgemaakt. "Dat vind ik heel jammer", vertelt Van den Hemel. "Ik had graag nog een volledig jaar in de 1e klasse willen draaien. Kijk het eerste seizoen hadden we er gegarandeerd uitgevlogen. Maar dit seizoen waren we goed begonnen en hadden we er zelf ook een goed gevoel over."

Van den Hemel neemt het zichzelf kwalijk dat hij geen trainer van Terneuzense Boys meer mag zijn (foto: Harry Brouns)

En dus was daar eindelijk de kans voor Van den Hemel om aan de slag te gaan bij Terneuzen, de club waar hij zijn voetbal- en trainerscarrière ooit begon. "Terneuzen kwam tijdens mijn trainersloopbaan telkens bij mij als het niet uitkwam. Dan zat ik ergens pas een jaar of had ik net bijgetekend. Maar dit gaat het moment zijn."

De tijden van haat en nijd tussen beide verenigingen zijn volgens Van den Hemel voorbij en dat maakt de overstap minder pikant dan op voorhand lijkt. "Vroeger had je natuurlijk wel de derby en dan was het paniek en de generatie daarvoor praatte niet eens met elkaar. Maar dat is verleden tijd."

Lees ook: