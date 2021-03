Baudet spreekt 200 mensen toe in Sluis en steekt horeca hart onder de riem

Thierry Baudet in Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de bijeenkomst vertelde Baudet opnieuw tegen het coronabeleid van het kabinet te zijn en alle beperkende maatregelen meteen overboord te zetten als zijn partij het voor het zeggen krijgt. Volgens de laatste peilingen van Maurice de Hond staat Forum voor Democratie nu op zes zetels, één zetel meer dan de peiling van een week geleden.

Grensplaats

Het was opvallend dat Baudet in één van de laatste dagen van de verkiezingsstrijd kiest voor een kleine grensplaats voor zijn campagne. in plaats van een grotere plaats in het land. Volgens Baudet deed hij dat juist met opzet: "Wij vinden het belangrijk om overal in Nederland te zijn. Met onze keuze voor Sluis en Zeeuws-Vlaanderen geven we aan dat de mensen hier er voor ons volledig bij horen."

Dat geldt met name ook voor de horeca in Sluis, die Baudet bezocht na de bijeenkomst. De eigenaar van een koffiezaak lucht daar haar hart. Ze zit door de sluiting van haar zaak onderhand helemaal klem, laat ze Baudet weten.

Bang voor oneerlijke verkiezingen

Een opvallend moment tijdens de manifestatie in Sluis was een reactie van Baudet op een vraag vanuit het publiek, of Baudet niet bang is voor oneerlijke verkiezingen en gesjoemel met stemmen. Baudet gaf aan daar inderdaad bang voor te zijn.

"We hebben daar ook Kamervragen over gesteld", verduidelijkte Baudet. Maar de antwoorden zijn vaag. Het is een nieuwe manier van stemmen, 2,7 miljoen mensen mogen per brief stemmen. Waar worden die opgeslagen en geteld? Dat weten we nog helemaal niet", aldus Baudet. "Ik ben er bang voor dat het niet eerlijk gaat. Ik wil dat heel goed in de smiezen houden."

Baudet bezocht deze zondag niet alleen Sluis, in de middag trok hij verder naar Tilburg.