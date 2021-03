Tweehonderd gasten genieten tijdens autorit van Drive Thru Zeeland

Van heinde en verre komen de gasten naar de verschillende horecagelegenheden en sluiten aan in de rij. Ruim 500 gegadigden waren er, maar er was maar plek voor 200. "Veel meer zouden we ook niet aankunnen. We zijn heel blij met dit aantal. Het geeft ons vertrouwen als de terrassen straks weer open mogen", vertelt Paul Melis van restaurant De Werf in Veere.

De broers Melis hebben de zeven deelnemende restaurants uitgekozen. Er zitten bevriende collega's tussen, bij wie ze zelf graag gaan eten. Maar ook restaurateurs die ze niet kennen. Bijvoorbeeld De Brass in Goes. "Maar die is een jaar geleden geopend en kan wel een steuntje in de rug gebruiken", zegt Bart Melis. Verder deden de restaurants BLVD in Vlissingen, De Visbar in Domburg, La Preza in Middelburg en Meliefste in Wolphaartsdijk mee aan de Drive Thru Zeeland.

Het mes snijdt aan alle kanten." Tilly Stroo uit Vlissingen

Paul Melis sluit niet uit dat er een tweede editie komt. "Dan zouden ook andere restaurants mee kunnen doen. Het gaat er vooral om dat we weer bezig kunnen zijn met ons vak. We verdienen hier bijna niets aan."

De reacties zijn overweldigend. Bijvoorbeeld van Tilly Stroo uit Vlissingen. "We waren echt toe aan een uitje en houden van lekker eten." Daarbij vindt ze het een fijn initiatief om de horeca te steunen. "Het mes snijdt aan alle kanten."

Op het menu van de Houtzaagwerf in Kortgene staat een culinair hoogstandje. Een gerechtje van ossenhaas, met jus van aardpeer en knolselderijcrème. "Het is heerlijk", glundert ze.

Dominiek en André Bout uit Essen zijn een dagje uit (foto: Omroep Zeeland)

Ook het echtpaar Bout is in zijn nopjes. "Met vier andere stellen doen we mee aan deze geweldige tocht. We komen oorspronkelijk uit Zeeland maar we wonen nu in België." Ze zijn blij om de horeca een steuntje in de rug te kunnen geven. "Het eten is heerlijk en het weer zit ook nog mee."