Goeiemorgen! Verkiezingen, drive-thru restaurants en voetbalster Sharona Tieleman

Rood potlood met stembiljet (foto: ANP)

Gemeenten hebben een aantal stembureaus maandag en dinsdag opengesteld voor mensen met een zwakke gezondheid. Die vrezen dat ze in de drukte woensdag mogelijk met het coronavirus besmet raken. Maar ook andere stemmers, die de drukte willen ontlopen, kunnen op deze eerste twee dagen al hun stem komen uitbrengen. Voor het eerst in 127 jaar zijn de verkiezingen uitgesmeerd over meerdere dagen.

Tilly en Huub Stroo uit Vlissingen genieten van het lekkere eten (foto: Omroep Zeeland)

Zeven restaurants serveerden gisteren een maaltijd aan gasten die in de auto langs kwamen rijden. Deze Drive Thru Zeeland is een initiatief van Bart en Paul Melis van restaurant De Werf in Veere. Een en ander verliep allemaal coronaproof.

Klimaatalarm

En er werd zondag op verschillende plaatsen alarm geslagen voor het klimaat. Zo waren er manifestaties in Middelburg en Hoek. En die laatste plaats werd ook Marty Fieret verwelkomd. Hij fietste 250 kilometer door Zeeuws-Vlaanddren en strooide onderweg op verschillende plekken bloemenzaadjes uit.

Sharona Tieleman in actie tegen PEC Zwolle in november 2018 (foto: Orange Pictures)

Sharona Tieleman voelt zich na twee donkere jarenvol blessureleed eindelijk weer écht voetbalster. De speelster uit Terneuzen maakte onlangs haar rentree in de Eredivisie bij ADO Den Haag en de verdedigster wil nu vooral graag verder met haar carrière, die zo plots stil kwam te liggen.

Het strand van Baarland (foto: Selina de Bue)

Het weer

Het is vandaag redelijk weer met veel opklaringen en landinwaarts een lokale bui. Bij zo'n bui is er vanmiddag kans op hagel. Warm is het niet, de temperatuur stijgt van 6 graden in de ochtend, naar 8 of 9 graden in de loop van de middag. De wind is matig en aan zee vrij krachtig, uit west tot noordwest. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog met veel opklaringen.