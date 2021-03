Salar Azimi belooft openheid in fraudezaak: 'De maat is vol'

Volgens Salar Azimi zijn de politie en de FIOD vorige week met groot machtsvertoon binnengevallen. "De politie was op zoek naar zwart geld, drugs, wapens, en weet ik veel wat allemaal. De Nederlandse overheid zit al twintig jaar achter ons aan. Genoeg is genoeg, de maat is vol", vertelt Azimi in de videoboodschap.

De FIOD en politie vielen vorige week binnen in de woning en in hotel Elderschans in Aardenburg, dat eigendom is van de broers Azimi. Het Openbaar Ministerie liet vorige week weten dat ze verdacht worden van hypotheekfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. De broers zaten na hun arrestatie een paar dagen vast en werden vrijdag vrijgelaten, maar blijven hoofdverdachten in deze zaak.

Eerdere inval

Vier jaar geleden was er ook al een inval bij hotel De Elderschans. Politie, de gemeente Sluis en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vielen toen gezamenlijk het hotel binnen omdat de documenten van enkele werknemers niet bleken te kloppen. Toen werd er een illegale vreemdeling in het hotel aangetroffen. Salar Azimi verklaarde indertijd dat het ging om een personeelslid van een onderaannemer die op het terrein van het hotel aan het werk was.

De broers komen regelmatig in het nieuws vanwege hun flamboyante gedrag en dure auto's. Zo was Salar Azimi tot eind december eigenaar van de Belgische voetbalclub Patro Eisden. Ook doneerde hij ruim 100.000 euro aan de selectie van NAC Breda toen dat in 2017 promoveerde naar de Eredivisie. In het verleden wilde Azimi ook in zee gaan met drie Nederlandse betaald voetbalclubs, maar die zijn daar indertijd tegen gewaarschuwd door de KNVB omdat de voetbalbond twijfels had over de herkomst van het geld.

