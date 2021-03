Eerste stembureaus open voor kwetsbaren en risicogroepen

Schermen, mondkapjes en andere voorzorgsmaatregelen op stembureaus (foto: Omroep Zeeland)

In Zeeland zijn 35 van de 226 stembureaus vandaag en morgen al open. De gemeente waar die dagen de meeste stembureaus al geopend zijn, is Terneuzen. Daar kun je bij zes van de 25 stembureaus al op de maandag en dinsdag terecht. In de gemeente Kapelle is maar één van de negen stembureaus al op maandag en dinsdag geopend.

Ook zijn sommige gebruikelijke stembureaus dit jaar verplaatst naar andere locaties. Ze bleken te klein of te krap om iedereen anderhalve meter afstand te kunnen laten houden of om meerdere stemmers tegelijk te kunnen ontvangen. In dat geval is gekozen voor bijvoorbeeld gymzalen.

Een stembureau in Vlissingen met extra maatregelen (foto: Omroep Zeeland)

Deurklinken, tafels en stemhokjes worden om het half uur gereinigd. Kiezers laten hun identiteitsbewijs aan stembureauleden zien door dit tegen een kuchscherm te houden. vanwege corona-beperkende maatregelen moeten deurklinken, tafels en stemhokjes om het half uur worden schoongemaakt. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Kiezers laten hun identiteitsbewijs aan stembureauleden zien door dit tegen een kuchscherm te houden.

Ruim twee miljoen Nederlanders hebben de afgelopen weken al hun stem uit kunnen brengen per post. Dat is de groep 70+'ers, die daarmee de gang naar een stemlokaal kunnen vermijden als ze bang zijn om het coronavirus op te lopen. In principe mag iedereen vandaag en morgen al naar de stembureaus. De rest wordt gevraagd om woensdag te komen stemmen.