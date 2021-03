Geacht kabinet: 'Pak discriminatie aan bij sportverenigingen'

Oud-voetballer Adil Fertoute (45) uit Goes vindt het de hoogste tijd dat discriminatie aangepakt wordt bij sportverenigingen in Zeeland. "Ik gun iedereen een veilig sportklimaat en vind dat iedereen moet kunnen zijn wie hij is", aldus Fertoute.

Met name in Zeeuwse dorpen is de diversiteit minder groot dan in steden of in andere provincies. Doordat we minder met andere nationaliteiten te maken hebben in Zeeland, werkt dat discriminatie in de hand. Maar niet iedereen is zich ervan bewust te discrimineren, constateert de oud-voetballer.

"Vaak is het onwetendheid. Mensen hebben allemaal vooroordelen. In dit geval gaat het over discriminatie, maar vooroordelen zijn van alle tijden en komen over de hele wereld voor." Fertoute ziet de onwetendheid als een maatschappelijk probleem en vraagt daarom hulp van het nieuwe kabinet: "als mensen zich bewust worden van hun vooroordelen en gedrag, gaan ze anders handelen."

Als Fertoute zelf gediscrimineerd wordt, denkt hij: "Die man weet niet beter." Maar als speler reageerde hij er niet altijd even goed op. " Eigenlijk bevestigde ik dan het vooroordeel en bevorderde ik het denken in stereotypen."

Minder Marokkanen

Toen Wilders met zijn uitspraak kwam dat er minder Marokkanen in Nederland zouden moeten zijn, raakte dat de oud-voetballer nauwelijks. Maar toen zijn kinderen van school kwamen en zeiden: "Pap, als jij het land uit moet, dan gaan wij mee", was hij in zijn ziel geraakt. "Dat raakte me heel erg als ouder. Kinderen mogen hier geen zorgen over hebben."

Zelf geen heilig boontje

Fertoute noemt zichzelf zeker geen heilig boontje. "Ik betrapte me er zelf ook wel eens op als voetbalcoach, dat ik in stereotypen dacht. Als iemand de bal dan niet goed schopte, riep ik bijvoorbeeld 'jeetje, je bent toch geen vrouw!'. Zo'n opmerking maakte ik ook onbewust en onbedoeld", vertelt hij. "Maar inmiddels is dat veranderd. Bewustwording is heel belangrijk."

Iedereen is welkom

Iedereen moet plezier hebben in het uitoefenen van een sport of hobby. Iedereen moet welkom zijn, ongeacht je geaardheid of waar je vandaan komt. Leer mensen kennen en ga lekker met elkaar sporten, is het pleidooi van Fertoute. Om dit te bereiken moet er meer aandacht komen voor diversiteit en discriminatie binnen de sport: "Dus kabinet, kom op. Doe er lekker wat aan!"

