Ruim 1.800 Zeeuwen op de prikwachtlijst door acuut stopzetten AstraZeneca

Prikplek Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Woordvoerder Lotte Rijk van GGD Zeeland: "Alle Zeeuwen die het betreft hebben een sms gekregen dat hun afspraak niet doorgaat. Verder worden of zijn ze gebeld met uitleg. "De ruim 1.800 Zeeuwen worden nu op een lijst geplaatst. Zodra er meer info is, krijgen ze opnieuw een bericht of telefoontje."

Afgesproken is dat er tot 28 maart niet geprikt wordt met dit specifieke vaccin.

Geen gevolgen voor prikronde huisartsen

Ook Zeeuwse huisartsen hebben geprikt met AstraZeneca. Onze provincie had de landelijke primeur: huisartsen mochten vanaf 15 februari in Zeeland als eerste aan de slag voor specifieke doelgroepen met dit vaccin. Alleen Zeeuwen die 63 of 64 zijn, het syndroom van Down hebben of die nog thuis wonen, problemen met hun ademhaling hebben en mensen met morbide obesitas kwamen in aanmerking voor het vaccin.

Voor die doelgroep heeft het stopzetten geen gevolgen, zegt Anouchka van Miltenburg van huisartsencoöperatie Nucleuszorg in Zeeuws-Vlaanderen. "Alle Zeeuwse huisartsen hebben die eerste prikronde al afgerond. Die vaccinaties zijn dus allemaal al gezet."

Van Miltenburg gaat ervan uit dat als het tijd is voor de tweede prik via de huisartsen er weer geprikt kan gaan worden met AstraZeneca.

Een zorgmedewerker wordt ingeënt in de Zeelandhallen (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen weekend werd eerst nog gezegd dat er gewoon door kon worden gegaan met AstraZeneca. Maar nu heeft Medicijnautoriteit CBG de tijdelijke vaccinatiestop aanbevolen en minister De Jonge neemt dat advies over.

Volgens het ministerie is er dit weekend nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Er zijn zes nieuwe meldingen binnengekomen van mogelijke bijwerkingen uit Denemarken en Noorwegen, meldt het ministerie.

Trombose

Het gaat om ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming (trombose) én een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) bij volwassenen onder de 50 jaar. Volgens het ministerie zijn in Nederland momenteel geen soortgelijke gevallen bekend.

Landelijk heeft de GGD 43.000 prikafspraken afgezegd.