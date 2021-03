ADO-speelster Tieleman wil weer verder met haar voetbalcarrière: 'Ik ben niet meer bang'

"Het duurde behoorlijk lang, maar ik was er helemaal klaar voor. Natuurlijk voelt het heel goed om weer terug te zijn, zeker door alles wat er is gebeurd." Op 19 april 2019 ging het, op bezoek bij PEC Zwolle, helemaal mis voor Tieleman. Ze scheurde haar voorste kruisband en er bleek ook nog eens schade aan de meniscus te zijn. Wat volgde waren twee operaties, die haar alleen al bijna een jaar kostte.

Uitgerekend op bezoek in Zwolle maakte ze begin februari haar langverwachte rentree. "Het heeft wat tegengezeten in de revalidatie. Ik moest twee keer geopereerd worden en toen ik eindelijk weer kon spelen, kwam alles stil te liggen door corona. Daardoor kon ik geen minuten maken bij de beloftenploeg van ADO", vertelt de 26-jarige Tieleman.

Ik heb het bij ADO al zes jaar goed naar mijn zin." Sharona Tieleman, speelster ADO Den Haag

Stap voor stap laat trainer Sjaak Polak Tieleman nu weer wedstrijdritme opdoen, want het is flink wennen, geeft de Terneuzense toe. "Het voelt nog niet echt als vanouds, ook omdat er geen publiek is. Maar mijn knie voelt goed, dat is belangrijk. Ik heb nergens meer last van en ben niet bang in de duels."

Aan de aftrap van de halve finale van de beker ziet ze zichzelf nog niet staan. "Maar we zullen zien of ik misschien minuten mag maken." ADO neemt het op 17 april op tegen FC Twente. Tieleman won in 2016 de KNVB beker met de club uit Den Haag.

Sportieve toekomst

Waar haar sportieve toekomst ligt, weet Tieleman nog niet. Haar contract bij ADO loopt komende zomer af en tot nu toe tekende ze nog geen nieuwe verbintenis. Zelf heeft ze wel een duidelijke voorkeur. "Ik heb het goed naar mijn zin bij ADO, al zes jaar lang, en hopelijk kan ik daar een vervolg aan geven. Maar we zullen zien wat de toekomst brengt."