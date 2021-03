Opnieuw meer Zeeuwse coronapatiënten in ziekenhuizen

(foto: Omroep Zeeland)

In het Adrz in Goes liggen nu twintig coronapatiënten, waarvan zes op de intensive care. In de afgelopen week zijn daar zes patiënten aan de gevolgen van corona overleden. Bij ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen liggen nu negentien patiënten, waarvan vijf op de IC. Ze zijn allemaal afkomstig uit Zeeland.

Aantal Zeeuwen in ziekenhuis hoger

Waarschijnlijk is het aantal Zeeuwse coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen hoger, want het Adrz neemt sinds vorige week minder coronapatiënten op. Toen bleek dat een tiental medewerkers besmet waren, waardoor er een personeelstekort ontstond. Coronapatiënten worden nu vanuit het Adrz verspreid over ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland.

Ook gaan er Zeeuwen naar het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom, maar dat ziekenhuis doet geen mededelingen over de aantallen patiënten uit Zeeland.

