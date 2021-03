Meer dan 10.000 Zeeuwen hebben al gestemd

Op de eerste dag hebben meer dan 10.000 Zeeuwen hun stem al uitgebracht. Dat betekent dat 3,66 procent van de stemgerechtigden in onze provincie al heeft gestemd.

Het stembureau in Vlissingen met extra maatregelen (foto: Omroep Zeeland)

Vlissingen is na de eerste dag de koploper, daar duwden 1.759 mensen hun stembiljet vandaag de stembus in, dat is 5,19 procent van de Vlissingse stemgerechtigden. Daarna volgen Terneuzen met 5,17 procent, Kapelle met 4,07 procent en Goes met 4,05 procent.

Wellicht speelt bereikbaarheid daar een rol in. Zo is Terneuzen de gemeente waar nu al de meeste stembureaus open zijn: zes van de 25. In Vlissingen, Middelburg en Goes kan je vandaag en morgen in vier stembureaus terecht en Goes heeft ook nog een mobiel stembureau.

Van de gemeenten waarvan de opkomst in de loop van de dag is bekendgemaakt, scoort de gemeente Reimerswaal het laagst. Daar heeft 2,17 van de stemgerechtigden al een stembiljet in de gleuf gestopt. Nog lager is de laatst gemelde opkomst van Noord-Beveland, 0,94 procent, maar die stamt nog van 11.00 uur vanmorgen dus dat is geen eerlijke vergelijking.

Opkomstcijfers per gemeente

Gemeente Opkomst Aantal stemgerechtigden Opkomstpercentage Borsele (21.00 uur) 496 17.613 2,81 Goes (21.00 uur) 1236 30.538 4,05 Hulst (21.00 uur) 659 19.964 3,30 Kapelle (21.00 uur) 401 9.843 4,07 Middelburg (16.30 uur) 1192 37.650 3,17 Noord-Beveland (11.00 uur) 58 6.166 0,94 Reimerswaal (20.00 uur) 343 15.805 2,17 Schouwen-Duiveland (20.45 uur) 1030 27.562 3,74 Sluis (15.30 uur) 471 17.163 2,74 Terneuzen (21.00 uur) 2048 39.627 5,17 Tholen (19.00 uur) 474 19.689 2,41 Veere (21.00 uur) 556 17.408 3,19 Vlissingen (21.00 uur) 1759 33.880 5,19

De stembureaus die vandaag en morgen open zijn, zijn vooral bedoeld voor ouderen en kwetsbare mensen. Maar iedereen die de drukte wil vermijden mag er in principe gebruik van maken.

