Ruim 3000 Zeeuwen brachten hun stem al uit

Rond 11.00 uur hadden ruim 3.000 Zeeuwen hun stem al uitgebracht. Dat kwam meer op zo'n 1 procent van de stemgerechtigden.

Het stembureau in Vlissingen met extra maatregelen (foto: Omroep Zeeland)

Terneuzen is de koploper, daar duwden 621 mensen voor 11.00 uur hun stembiljet de stembus in, dik anderhalf procent van de stemgerechtigden. Gevolgd door de drie andere grote gemeenten: Vlissingen (1,42), Middelburg (1,08) en Goes (1,07 procent).

Wellicht speelt bereikbaarheid daar een rol in. Zo is Terneuzen de gemeente waar nu al de meeste stembureaus open zijn: zes van de 25. In Vlissingen, Middelburg en Goes kan je vandaag en morgen in vier stembureaus terecht en Goes heeft ook nog een mobiel stembureau.

In de gemeente Tholen was de opkomst tot nu toe het laagst. Daar kan je nu al stemmen op het gemeentehuis en in Sint-Maartensdijk.

Opkomstcijfers per gemeente

Gemeente Opkomst Aantal stemgerechtigden Opkomstpercentage Borsele (11.00 uur) 168 17.613 0,95 Goes (11.00 uur) 327 30.538 1,07 Hulst (11.00 uur) 190 19.964 0.95 Kapelle (11.00 uur) 97 9.843 0,99 Middelburg (11.30 uur) 405 37.650 1,08 Noord-Beveland (11.00 uur) 58 6.166 0,94 Reimerswaal (15.30 uur) 270 15.805 1,70 Schouwen-Duiveland (10.00 uur) 184 27.562 0,67 Sluis (11.00 uur) 152 17.163 0,89 Terneuzen (11.00 uur) 621 39.627 1,57 Tholen (10.00 uur) 67 19.689 0,34 Veere (11.30 uur) 186 17.408 1,07 Vlissingen (11.00 uur) 480 33.880 1,42

De stembureaus die vandaag en morgen open zijn, zijn vooral bedoeld voor ouderen en kwetsbare mensen. Maar iedereen die de drukte wil vermijden mag er in principe gebruik van maken.

