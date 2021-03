Salar Azimi over inval: 'De overheid zou zich heel diep moeten schamen'

Salar Azimi zegt vier dagen lang verhoord te zijn, nadat de FIOD en politie vorige week zijn woning en hotel De Elderschans in Aardenburg binnenvielen. In die verhoren vroeg de politie naar een transactie in 2017. Azimi zei het niet meer te weten: "Ik weet niet eens meer wat ik gisteravond heb gegeten." De informatie stond bij het afschrift: een belegging in Iran.

Inval vorige week De FIOD en politie vielen vorige week binnen in de woning en in hotel De Elderschans in Aardenburg, dat eigendom is van de broers Sasan en Salar Azimi. Het Openbaar Ministerie liet vorige week weten dat ze verdacht worden van hypotheekfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. De broers zaten na hun arrestatie een paar dagen vast en werden vrijdag vrijgelaten, maar blijven hoofdverdachten in deze zaak.

De politie heeft volgens Salar honden ingezet om te zoeken naar drugs, geld en wapens. Volgens hem zonder resultaat. "Ik heb nog nooit een wapen in mijn handen gehad. Ik heb nog nooit een gram zooi verkocht en nog nooit van mijn leven een hijsje van een joint gerookt." De politie ontkent ten stelligste dat er is gezocht naar drugs en wapens. "Het was alleen een financieel onderzoek, waarbij we met name op zoek waren naar datadragers", zegt een woordvoerder.

Vier jaar geleden was er ook al een inval bij hotel De Elderschans. Politie, de gemeente Sluis en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vielen toen gezamenlijk het hotel binnen omdat de documenten van enkele werknemers niet bleken te kloppen.

Toen werd er een illegale vreemdeling in het hotel aangetroffen. Salar Azimi verklaarde toen dat het ging om een personeelslid van een onderaannemer die op het terrein van het hotel aan het werk was.

'Verkwanseling van belastinggeld'

"Schandalig dat ze zich met mij bezig houden, in plaats van met echte criminelen", aldus Salar Azimi tijdens zijn persconferentie. Hij en zijn broer worden naar eigen zeggen al zestien jaar lastig gevallen door de Nederlandse overheid.

"Hun doel hebben ze al bereikt. Karaktermoord op mij, mijn gezin en op het gezin van mijn broer. Ze hebben mijn naam de grootst mogelijke schade toegebracht, zodat ik in de toekomst geen zaken meer kan doen. Wat ik in 38 jaar heb opgebouwd, hebben zij in één dag kapotgemaakt."

Tijdens de persconferentie gaf Azimi de verhoorverslagen vrij van de verhoren die vorige week zijn afgenomen:

Bekende broers uit Aardenburg

De broers komen regelmatig in het nieuws vanwege hun flamboyante gedrag en dure auto's. Zo was Salar Azimi tot eind december eigenaar van de Belgische voetbalclub Patro Eisden. Ook doneerde hij ruim 100.000 euro aan de selectie van NAC Breda toen dat in 2017 promoveerde naar de Eredivisie.

In het verleden wilde Azimi ook in zee gaan met drie Nederlandse betaald voetbalclubs, maar die zijn daar toen tegen gewaarschuwd door de KNVB omdat de voetbalbond twijfels had over de herkomst van het geld.

