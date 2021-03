Na coronapiek op Walcheren nu 'inhaalslag' in andere regio's

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen kwamen erbij in de gemeente Terneuzen. Daar heeft het RIVM in één dag tijd 31 nieuwe besmettingen geregistreerd. Vlissingen volgt met 23 en in Middelburg werden negentien nieuwe besmettingen opgenomen in de registratie van het RIVM.

Stijgende zevendagenlijn

Aangezien de registratie van het RIVM van dag tot kan fluctueren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafie zie je de ontwikkelingen in dat zevendagentotaal voor vier Zeeuwse regio's. Daaruit blijkt dat die alle vier een stijgende zevendagenlijn vertonen.

Walcheren was na een forse piek weer wat aan het dalen, maar ook daar vertoont de zevendagenlijn een stijging. De overige regio's volgen op grote afstand, maar lijken nu een inhaalslag te maken.

In de onderstaande grafiek worden de besmettingsaantallen getoond per gemeente van de afgelopen dagen, zoals die zijn opgenomen in de registratie van het RIVM. Het gaat om de aantallen inwoners van die gemeenten waar met een coronatest besmetting met het virus is vastgesteld voor 10.00 uur op de ochtend van de in de tabel vermelde datum.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente do 11 mrt vr 12 mrt za 13 mrt zo 14 mrt ma 15 mrt Borsele 4 8 5 10 4 Goes 12 17 18 6 9 Hulst 6 16 3 18 0 Kapelle 7 3 6 2 4 Middelburg 18 11 22 19 19 Noord-Beveland 4 3 4 1 6 Reimerswaal 3 6 17 13 17 Schouwen-Duiveland 13 9 18 8 6 Sluis 5 3 2 3 1 Terneuzen 13 15 23 22 31 Tholen 15 6 18 6 16 Veere 3 8 10 6 6 Vlissingen 18 21 21 17 23 Totaal Zeeland 121 126 167 131 142

Aangezien er tussen de Zeeuwse gemeenten grote verschillen zijn in de aantallen inwoners, kunnen de gemeenten beter met elkaar vergeleken worden op basis van het aantal besmettingen, afgezet naar inwonertal. Op de onderstaande kaart wordt daarom het aantal besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners weergegeven.

'Zeer ernstig'

Daaruit blijkt dat Noord-Beveland nu de gemeente is waar naar inwonertal de meeste besmettingen geconstateerd zijn. Daar werden in zeven dagen tijd 330 besmettingen per 100.000 inwoners in de registratie van het RVM opgenomen. Daarmee zit Noord-Beveland ruimschoots boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'.

Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners. Ruim de helft van alle gemeenten zit nu boven dat niveau. Goes, Schouwen-Duiveland en Terneuzen zitten net onder die drempelwaarde. Ga met de muis over de gemeenten voor meer informatie.

De gemeente met de meeste sterfgevallen in de afgelopen zeven dagen is Vlissingen. Daar hebben acht inwoners de besmetting met het virus niet overleefd. Noord-Beveland volgt met drie sterfgevallen.

Meeste ziekenhuisopnames

Vlissingen is ook de gemeente met de meeste ziekenhuisopnames in zeven dagen tijd. Het RIVM heeft in die periode maar liefst 21 ziekenhuisopnames van inwoners van die gemeente in de registratie opgenomen. Terneuzen en Reimerswaal volgen met vier ziekenhuisopnames.