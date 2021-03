Bevrijdingsfestival wordt dit jaar uitgezonden door Omroep Zeeland

Drukte tijdens Bevrijdingsfestival in Vlissingen in 2019 (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar werd het Bevrijdingsfestival in Vlissingen vanwege corona afgelast, maar dit jaar was daar geen sprake van, zegt de directeur van Cultuurwerf Onno Bakker, die het festival organiseert. "Nog een jaar overslaan is echt geen optie, daarvoor is 5 mei een te belangrijke dag. Met een swingende thuiseditie hopen we zoveel mogelijk Zeeuwen toch een echt Bevrijdingsdag gevoel te kunnen geven."

Liveoptredens

Vanuit het daarvoor ingerichte Vrijheidscafé in Cinecity Vlissingen wordt een radio- en televisieprogramma uitgezonden. Het programma bestaat uit gesprekken met gasten over het thema vrijheid, herinneringen van trouwe festivalbezoekers aan het Bevrijdingsfestival Zeeland en korte liveoptredens vanuit het Vrijheidscafé.

De uitzending start op 5 mei om 09.00 uur en is de hele dag via Omroep Zeeland te beluisteren en te bekijken. Naast via radio en televisie is de uitzending ook te volgen via internet. Op de websites van het Bevrijdingsfestival en Omroep Zeeland wordt een livestream gepubliceerd.

Ambassadeurs van de Vrijheid

Vanuit CCXL start er om 13.00 uur een live muziekprogramma met optredens van onder meer Altin Gün, S10 en de Zeeuwse band PEER. Tijdens deze livestream komen ook de optredens van de Ambassadeurs van de Vrijheid voorbij.

De Ambassadeurs van de Vrijheid zijn dit jaar: Jonna Fraser, Tino Martin en Davina Michelle. De H.M. van Randwijklezing en de Vrijheidscolleges zijn ook via een livestream te volgen. Als de coronamaatregelen rond 5 mei het toelaten, hoopt de organisatie een beperkt publiek te verwelkomen in het Vrijheidcafé en tijdens de geplande optredens.