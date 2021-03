Bedrijf geeft lozen van witte elastieken in Oosterschelde toe: 'Dit is zeer confronterend'

De witte elastieken worden gevonden langs de Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

"We gebruiken de elastieken om bundeltjes van levende mesheften bij elkaar te houden. Mesheften zijn schelpdieren die in de Nederlandse wateren worden gevist en die vers worden afgezet. Om te voorkomen dat deze schelpen gaan openstaan, worden ze gebundeld en bij elkaar gehouden met de witte elastieken", legt het bedrijf uit.

Elastieken in afvoergoten

Na het zien van het nieuwsitem over de witte elastieken, kwam uit intern overleg en onderzoek naar boven dat er mogelijk elastieken in de afvoergoten van de boten van het bedrijf uit Yerseke terecht zijn gekomen: "Met machines brengen we de elastieken om de bundeltjes mesheften aan. Soms wordt het elastiekje niet goed geplaatst en springt het van het bundeltje en de machine af en komt het op de vloer terecht. Vervolgens kan het in ons systeem van afvoergoten belanden."

Speciale 'afvangers' in de putjes van de afvoergoten zouden dit soort elastieken moeten verwijderen, maar Lenger Seafoods is erachter gekomen dat deze afvangers in de putjes onvoldoende functioneren. Dit zorgt ervoor dat de elastieken niet gefilterd worden en in de zogeheten tarra terecht kunnen komen. Tarra is het restmateriaal dat gestort mag worden.

Periode rond Kerst

Het bedrijf vindt het moeilijk in te schatten wanneer de elastieken precies in de Oosterschelde zijn beland, maar schat dat dit in de periode rond Kerst moet zijn gebeurd: "In deze periode worden er vooral veel verse en levende schelpdieren verhandeld en draait de productie volop."

Om ervoor te zorgen dat de elastieken niet weer in het water kunnen belanden, heeft het bedrijf ervoor gezorgd dat er geen elastiekjes meer in de tarra terecht kunnen komen. Er zijn mechanische wijzigingen aangebracht.

Verantwoordelijkheid nemen

Daarnaast wil het bedrijf verantwoordelijkheid nemen voor de aangespoelde elastieken. Er wordt gewerkt aan bewustwording bij medewerkers van Lenger Seafoods: "We gaan trainingen geven zodat onze medewerkers hun werk bekwaam kunnen blijven uitvoeren en bewust worden van de impact van ons handelen op onze omgeving en het milieu."

Ook heeft het bedrijf contact opgenomen met Natuurvereniging Tholen, die vorige week aangaf graag in gesprek te gaan met de veroorzaker van de rondzwervende elastieken. Het bedrijf wil helpen bij het opruimen van de elastieken die aanspoelen: "Wij zijn hierover in overleg met Natuurvereniging Tholen hoe we dit het beste kunnen invullen", legt de directie uit.

