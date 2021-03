Nog geen grote toeloop op de Zeeuwse stembureaus, maar dat was dan ook de bedoeling

In de gemeente Sluis zijn drie van de zeventien stembureaus open op maandag en dinsdag. Volgens burgemeester Marga Vermue is drie dagen coronaproof stemmen een grote opgave voor veel Zeeuwse gemeenten. "Je mag niet meer stemmen in scholen en in ouderencentra, wat we normaal altijd doen. We moesten op zoek naar nieuwe locaties, waar de mensen beter afstand van elkaar kunnen houden."

In de kluis

Drie dagen stemmen betekent dat de uitgebrachte stemmen dagen bewaard moeten worden totdat ze geteld kunnen worden. "De stembussen worden vanavond opgehaald uit de stemlocaties. Ze worden daarna in de kluis gezet. Van elke dag wordt er een apart proces-verbaal opgemaakt, dus kortom: heel veel werk."

In Zeeland zijn maandag en dinsdag 35 van de 226 stembureaus open. Woensdag zijn alle stemlocaties geopend. De maandag en dinsdag zijn bedoeld voor mensen met een zwakke gezondheid die niet in een drukke groep terecht willen komen. In de praktijk mag iedereen komen stemmen, ook zonder medische aandoening.

Volgens ambtenaar Robbert Lievense van de gemeente Noord-Beveland hebben veel oudere inwoners in zijn gemeente gebruikgemaakt van de mogelijkheid om per post te stemmen. Een container met meegebrachte poststemmen op het stembureau in Wissenkerke zit al 'propvol'. De container gaat pas woensdagmorgen open om deze stemmen te tellen. "Dan kunnen we dus pas een percentage geven."

Kinderziektes

Het stemmen per post stuit in de praktijk op kinderziektes. Zo is het volgens Lievense niet voor iedereen duidelijk dat de stemmen uiterlijk afgelopen vrijdag konden worden opgestuurd, maar dat de poststemmen ook nog kunnen worden afgeleverd op de stembureaus. "Dat staat nergens vermeld op de stemformulieren."

Het stembureau in Wissenkerke is het enige stembureau in de gemeente Noord-Beveland dat maandag en dinsdag open is. Inwoners die niet per post willen stemmen, moeten dus speciaal met de auto of het openbaar vervoer komen. Maar dat zijn ze volgens Lievense wel gewend. "Mensen zijn al gewend dat ze voor gemeentezaken altijd naar Wissenkerke moeten komen."

