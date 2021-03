Evelien Thielen in Oostenrijk: 'Ik ben maar aan het haken geslagen'

Evelien Thielen trekt er als het even kan iedere dag op uit (foto: Evelien Thielen)

Eigenlijk loopt het winterseizoen in Oostenrijk ten einde en Thielen had haar zinnen al wel gezet op lenteweer. "Een paar weken geleden zaten we nog op vijftien, zestien graden boven nul en zaten we in ons T-shirt op het dakterras. Maar nu ineens zitten we met twintig tot dertig centimeter sneeuw."

'Verlangen naar het voorjaar'

Voor sneeuwminnend Nederland klinkt dat als een cadeautje, maar Thielen kan geen sneeuw meer zien. "Zo halverwege maart verlangen we meestal al wel naar het voorjaar."

Evelien in Oostenrijk is maar aan het haken geslagen

Sowieso is er in Oostenrijk vrij weinig open vanwege de relatief strengen lockdown. "Onze hotels, vakantie-appartementen en campings zijn dicht, dus we kunnen niet zoals in Nederland in eigen land op vakantie. Wel kunnen we weer winkelen, kinderen mogen weer gaan sporten en de scholen zijn open. Maar er was sprake van dat de hotels met Pasen weer open zouden mogen, maar dat is nu inmiddels van de baan."

'Aan het haken geslagen'

Dus moet je toch iets om de tijd te doden. Daarom heeft Thielen sinds enkele weken een nieuwe hobby: haken. "In november deed ik nog steentjes plakken, van die nep-diamantjes. Maar nu ben ik aan het haken geslagen. Kledingstukken, sjaals, dat soort dingen maak ik dan." Verder blijft ze wandelen, ondanks de sneeuw. "Sneeuwschoenen aan en gaan!"

De haakwerkjes van Evelien Thielen (foto: Evelien Thielen)