Coronatips van coach Corona Meerman

Corona Meerman uit Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

"Een jaar geleden had ik niet verwacht dat dit virus zo'n impact zou hebben", vertelt Corona aan de telefoon. Vorig jaar was ze nog erg trots op haar naam, die eigenlijk 'kring rond de zon' betekent. En dat is niet veranderd, ondanks alle reacties.

"Als ik een training geef krijg ik altijd wel een opmerking over mijn naam, of ik maak er zelf een grapje over om het ijs te breken." Maar dat haar voornaam na een jaar nog steeds zo'n prominente plek in het nieuws zou hebben had ze niet verwacht.

Turbulent jaar

Voor Corona was het een turbulent jaar en niet alleen vanwege het virus. Vlak voordat Covid-19 in Nederland aankwam zegde ze haar managementbaan op om zich fulltime te richten op haar onderneming. Daarmee organiseert ze yogaretraites en coacht ze vrouwen met drukke managementbanen om hun zachte, ontspannen kant naar voren te laten komen.

Geen slechte stap, want daar is zeker nu veel behoefte aan merkt ze. "Zeker met een drukke baan sta je altijd aan. Maar je bent veel effectiever als je ontspannen bent, als je rustig aan kan doen en goede pauzes neemt."

Corona Meerman organiseert yogaretraites en coacht vrouwen met drukke managementbanen (foto: Omroep Zeeland)

Ze startte het afgelopen jaar zelfs een tweede onderneming op, waarmee ze samen met een vriendin pure cacao uit Bali importeert naar Nederland. "De cacao uit Bali vind ik gewoon het lekkerste en omdat ze daar ook weinig inkomen hebben door het virus, ben ik deze tweede onderneming gestart."

Coronatips van Corona

Na een jaar van maatregelen en beperkingen hebben veel mensen behoefte aan handvaten om deze tijd door te komen. Wat kan je nou doen, als je een beetje in de put zit? Corona als coach heeft een paar tips:

"Door Covid is de wereld zoveel kleiner geworden", zegt Corona. "Je kan niet naar buiten, dus moet je naar binnen. Je komt jezelf opeens tegen." En hoe je daarmee om kan gaan? Ten eerste, blijf in beweging. "Blijf bewegen, neem goede pauzes en maak een ommetje." Goede pauzes tussen het werk door zijn essentieel. "Als jij jezelf niet goed voelt, dan ga jij je werk ook niet goed doen."

Tips van coach Corona Meerman helpen je de lockdown door

Een andere tip: "Doe iets nieuws! Ga iets nieuws ontdekken. Doe iets waar je al heel lang over nadenkt, maar wat je steeds uitstelt. Daar krijg je energie van."

'In je hoofd sterk'

Nieuwe dingen doen helpt ook om je mindset te sterk te houden, maar wat ook helpt is positief te blijven en mediteren. "Zorg dat je binnen in je hoofd sterk blijft, dan maakt het niet zoveel uit wat er in de buitenwereld gebeurt."

