Huizenprijzen gaan in rap tempo omhoog, nood plaatselijk net zo hoog als in de Randstad

De huizenprijzen gaan in rap tempo omhoog (foto: Omroep Zeeland)

Op Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is de nood inmiddels al net zo hoog als op veel plekken in de Randstad, zeggen economen van de Rabobank. En de huizenprijzen blijven maar stijgen, met name doordat het aanbod achterblijft, met name door het uitblijven van nieuwbouw.

'Rem op nieuwbouw'

Volgens Hendrik van Hoeve van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) speelt dat probleem al jaren. "Eigenlijk zit er al sinds de economische crisis van 2008 een ontzettende rem op de nieuwbouw. Daarnaast stond Zeeland in die periode bekend als krimpgebied. Dat was een tweede reden om weinig te investeren in nieuwbouw. En daardoor is er te weinig aanbod in onze regio."

Hendrik van Hoeve van NVM over snel stijgende huizenprijzen

Daardoor stijgen volgens Van Hoeve de huizenprijzen de pan uit. "Dat is leuk als je een huis verkoopt, maar minder fijn voor met name de eerste kopers, starters." Die stijging is al langer gaande, maar verspreidt zich over meerdere huizencategorieën. "Die stijging begon in Zeeland met name bij de lagere huizenprijzen, maar je ziet het nu gebeuren bij de hele woningmarkt."

Schrijnend tekort

Er is volgens Van Hoeve vooral een schrijnend tekort aan nieuwe woningen voor de categorie 'jonge senioren'. "Die zijn op zoek naar toekomstbestendige woningen, waarbij ze kunnen wonen, douchen en slapen op begane grond. Daar zijn er veel te weinig van. Daardoor stagneert de doorstroming en daardoor komt er ook te weinig beschikbaar voor de starters."

Want de starters die hoor je vaak klagen, maar het tekort zit hem volgens Van Hoeve vooral bij de ouderen. "Starters klagen weleens dat er niets voor ze is, maar als je als 'vitale senior' op zoek bent naar zo'n levensloopbestendige woning dan vind je die niet, want het is er gewoon niet."