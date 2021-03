Hoeveel is het 'origineel' van een populaire internetvideo waard? (foto: YouTube)

Wie wordt de nieuwe eigenaar van het filmpje van de 'lachende' boot op de Zeelandbrug? Eind 2013 was het een grote klikhit op internet met miljoenen views en jij kan de eigenaar worden. Maar waarom een filmpje kopen wat gratis is te zien via internet?

Je hebt dit filmpje destijds vast wel via Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok of andere sociale media voorbij zien komen. Het filmpje van de 'lachende' boot, online ook wel bekend als de BRWABLGABLWRABRABLA-boot, werd veel gedeeld en bereikte zelfs Amerikaanse media als The Huffington Post.

Sinterklaasstorm

De video is opgenomen op 5 december 2013, tijdens de zogeheten Sinterklaasstorm. Door de harde wind wapper het zeil dat de boot op de aanhanger afdekt, en door de vorm lijkt het op een pratende of lachende mond. Het lach-geluid dat eronder is gezet doet de rest...

Het origineel van deze populaire internetvideo is nu te koop met een zogeheten Non-Fungible Token (NFT). Deze NFT's moeten ervoor zorgen dat ook digitale kunst een waarde krijgt.

'Originelen' van digitale kunst

Schilderijen en andere 'ouderwetse' kunstwerken hebben een fysiek origineel, dat niet zomaar gekopieerd kan worden, maar voor digitale grafische afbeeldingen geldt dit niet. NFT's moeten ervoor zorgen dat ook de 'originelen' in de digitale kunst een waarde krijgen.

NFT's zijn een soort niet-inwisselbare digitale munten. Het is een manier om een prijskaartje te hangen aan kunst die alleen digitaal bestaat. Elke NFT is anders en verschilt in waarde.

Het unieke serienummer

In het veilinghuis wordt het unieke serienummer van de koper verbonden aan het digitale object. In het openbare logboek kan iedereen zien dat alleen jij de eigenaar bent van een NFT. Mensen blijken bereid om daar in sommige gevallen veel geld voor te betalen.

In het geval van de lachende boot loopt het nog niet zo in de cijfers. Het hoogste bod op Mintable.app ligt nu iets boven het equivalent van 900 euro, maar wat niet is kan nog komen. Het bieden duurt nog meer dan zes dagen. Dus wie weet tot welk bedrag het nog oploopt...