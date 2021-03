Willy vermoedt dat de padden en kikkers dit jaar ook in een lockdown zitten

Willy Ekkenbus heeft nog nooit zo weinig kikkers en padden gezien tijdens de paddentrek (foto: Omroep Zeeland)

Eerlijk is eerlijk, het is nog maar een tussenstand. Maar dat maakt de vooruitzichten niet minder slecht. Want vorig jaar eindigde de teller op 750. En als de tussenstand van vorig jaar een voorbode is voor dit jaar, dan komt het aantal kikkers en padden dit jaar niet boven de 200 uit.

En je hoeft geen verstand van natuur te hebben om te zien dat er in de laatste twee jaar een flinke daling is ingezet. "In 2019 had ik er nog 2100". De oorzaken van de daling, zijn volgens Willy; "De natuur is grillig", en dat we de afgelopen twee jaar "droge, kurkdroge zomers hebben gehad", en daar kunnen padden en kikkers niet zo goed tegen vermoedt ze.

"Het meest bizarre is", vertelt Willy "Het lijkt wel alsof alle kikkers en padden ook in lockdown zitten." Even daarvoor heeft ze samen met vrijwilligster Ankie van de Wege de ruim twintig emmers gecontroleerd die ze langs de weg hebben ingegraven. De oogst? geen pad noch kikker te bekennen. Vanmorgen haalde Ankie weliswaar nog 17 kikkers en padden uit de emmers, maar gerust wordt Willy er niet op.

Nog nooit zo weinig kikkers en padden als dit jaar